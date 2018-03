Alegatos en La Haya: los abogados estrella del equipo jurídico boliviano

Finalmente se decidió una comitiva de 26 personas en Bolivia, 15 invitados y 11 del equipo jurídico que estarán en el tribunal de La Haya.

Los abogados internacionales de cada equipo presentarán los aspectos más significativos de la demanda marítima boliviana. En las audiencias orales, las partes deben realizar alegaciones muy precisas que destaquen los aspectos sobresalientes de sus pretensiones y defensa.

El equipo jurídico nacional está formado por el ministro de Justicia, Héctor Arce; el canciller, Fernando Huanacuni; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; el coagente Sacha Llorenti, y el agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez.

El equipo internacional está integrado por Antonio Remiro Brotons, abogado español; Mathias Forteau, legalista francés, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU); Monique Chemillier – Gendreu, también de nacionalidad francesa, participó en diversos procesos arbitrales ante la CIJ; Payam Akhavan, iraní, fue el primer asesor legal de la oficina fiscal de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda; Vaughan Lowe, inglés, intervino en casos ante la CIJ, y Amy Sander, especialista en derecho internacional público y también intervino en casos ante la CIJ.

El equipo jurídico internacional Bolivia está formado por los siguientes personajes:

1-Mathias Forteau (abogado, Francia)

El Doctor Mathias Forteau, de nacionalidad francesa, es abogado, consejero y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de París X – Nanterre. El Dr. Forteau es actualmente miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Entre los más recientes Estados que ha defendido en calidad de consejero y abogado están: Burkina Faso en la Disputa fronteriza (Burkina Faso/ Nigeria) (Corte Internacional de Justicia) entre 2010 y 2013; Myanmar en la disputa sobre Delimitación de la frontera marítima entre Bangladesh y Myanmar en la Bahía de Bengal (Tribunal Internacional para el Derecho del Mar) entre 2010 y 2012; Chad (arbitraje de acuerdo a las normas de arbitraje del Fondo Europeo para el desarrollo); Francia en el caso Conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia de Kosovo (Solicitud de opinión consultiva) (Corte Internacional de Justicia) entre 2008 y 2010.

2-Monique Chemillier-Gendrau (abogada, Francia)

La Doctora Monique ChemillierGendreau es francesa, fue profesora en la Universidad de Reims y posteriormente en la Universidad París VII – Diderot. La Dra. Chemillier participó en diversos procesos arbitrales y ante la Corte Internacional de Justicia (Solicitud de opinión consultiva sobre Sahara Occidental, Controversia entre Guinea Bissau y Senegal y la Controversia entre la República Democrática del Congo y Bélgica). Colaboró con el Comité de Fronteras del Gobierno de la República de Vietnam sobre las delimitaciones marítimas de Vietnam con China y con Camboya. Emitió opiniones jurídicas para el Gobierno de Laos en un conflicto territorial con Tailandia y para la Oficina de normas jurídicas de la UNESCO.

3-Antonio Remiro Brotons (abogado, España)

Es abogado internacionalista y académico de nacionalidad española. Ha sido abogado y consejero de El Salvador, España, Nicaragua y Argentina, entre otros, en procedimientos contenciosos ante la Corte Internacional de Justicia y ante tribunales arbitrales. Desde 1977 es asesor externo de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia y Relaciones con las Cortes del Reino de España sobre cuestiones relacionadas a la descolonización, derecho de los tratados, la competencia judicial penal internacional y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.

4-Payam Akhavan (abogado, Irán)

El Doctor Payam Akhavan, es abogado, profesor e investigador en las áreas de Derecho Internacional Público, Derecho Penal Internacional y Justicia Transicional. El profesor Akhavan fue el primer asesor legal de la Oficina del Fiscal de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda durante el periodo 1994 a 2000, así como Oficial de Derechos Humanos del Centro de Derecho Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y Sarajevo entre 1993 y 1994. Ha sido abogado y consejero en casos ante la Corte Internacional de Justicia: Aplicación de la Convención sobre la Prevención de la Discriminación Racial y Caza de ballenas en el Antártico (por Georgia y Japón respectivamente). En el ámbito de la Corte Penal Internacional ha sido consejero de Libia en el caso Gadaffi y de Uganda en el caso Kony.

5-Amy Sander (abogada, Gran Bretaña)

Amy Sander es una abogada inglesa especialista en derecho internacional público, perteneciente a la firma de abogados Essex Court Chambers. Amy Sander tiene amplia experiencia en litigación internacional. Participó en el arbitraje República de Mauricio vs. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como consejera de este último. Asimismo, compareció ante la Corte Internacional de Justicia en los casos: Caza de ballenas en el Antártico (Australia vs. Japón) como asesora de Japón; Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Georgia vs. Rusia) en representación de la Federación Rusa; Concordancia con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia de Kosovo (procedimiento consultivo) como consejera de la República de Chipre. Por otra parte, Amy Sander cuenta con una considerable experiencia en Arbitraje Comercial Internacional. Ha representado o asesorado en diversos arbitrajes internacionales, bajo reglas institucionales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de la Camara Internacional de Comercio (CIC), de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y de la Corte de Arbitraje Internacional de Londrés.

6-Alan Vaughan Lowe QC (abogado, Gran Bretaña)

El Doctor Alan Vaughan Lowe QC (Consejero de la Reina), de nacionalidad británica, es abogado, consejero y profesor de Derecho Internacional. El profesor Vaughan Lowe QC asesora principalmente en el ámbito del derecho internacional. Ha participado en casos ante la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Europea de Derecho Humanos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, Tribunales Arbitrales ad hoc y otros tribunales. También ha participado como árbitro en distintos arbitrajes de inversión y como juez ad hoc en la Corte Europea de Derechos Humanos. Entre los casos más notables que ha atendido ante la Corte Internacional de Justicia están: Caza de ballenas en el Antártico (para Japón), en los casos de disputas marítimas Rumania vs. Ucrania, Perú vs. Chile y Nicaragua vs. Colombia (para Rumania, Perú y Nicaragua), el caso del Muro en Palestina (para Palestina), el caso Avena (Interpretación) para Estados Unidos, sobre Kosovo (para Chipre), en el caso Timor-Oriental vs. Australia (para Timor Oriental). En el Tribunal Internacional del Derecho del Mar: el caso Mox y la Reclamación terrestre (para Irlanda y Singapur); el caso Kishenganga y el Atún del Sur (para Paquistán y Japón).