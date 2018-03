“Antofagasta es y será chileno”: la dura respuesta tuitera a dichos de Evo Morales por los alegatos en La Haya

“Antofagasta no es de Bolivia… es y será territorio Chileno!! Entiende que no tendrás soberanía!! Nunca jamás!!”, así fue la dura respuesta de los tuiteros al post del Presidente Evo Morales, quien se encuentra en Holanda en el marco de los alegatos en La Haya, por la demanda marítima.

"Antofagasta fue, es y será territorio boliviano", escribió Morales.

“La CIJ, en el fallo sobre controversia Perú y Chile, determinó el 27/01/2014 que “al momento de su independencia, Perú y Chile, no eran estados vecinos, porque entre los dos países se encontraba Charcas”, y desde 1825 es Bolivia. Antofagasta fue, es y será territorio boliviano”, agregó.

Desde Chile, la respuesta de Twitter fue enfática e incluso llamaron a izar banderas en la región para dar una contundente muestra a Morales.

No sea ridículo! En primer lugar, Antofagasta es chilena. En segundo, para que sea boliviana, como dice Ud, tendría que tomarla por la fuerza, (no existe otra instancia) y, ¿está en condiciones de aquello? Lo dudo. Además, Chile no desea un conflicto, a menos que se lo provoque.

— Ragnar ⛈ Lothbrok (@Kattegat53) March 19, 2018