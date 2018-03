La reacción de la prensa boliviana sobre los alegatos orales: "Chile podría resolver demanda de Bolivia ante La Haya con el 0,2% de su costa"

En los medios bolivianos destacan las intervenciones de varios juristas con respecto algunas de sus declaraciones, una de ellas la del primer abogado en pararse en el estrado de la Corte Internacional de Justicia, el iraní Payam Akhavan, quién expuso en La Haya que "Chile podría resolver el enclaustramiento marítimo de Bolivia si solo cediera el 0,2% de su línea costera".

Según el diario boliviano El deber, el agente Eduardo Rodríguez Veltzé, ya había fijado en la mente de los jueces la importante costa marítima de Chile, una línea recta entre el Palacio de la Paz, en La Haya, y el edificio de la ONU en Nueva York.

captura

En resumen se destaca que lo estipulado en las presentaciones es que: El equipo jurídico de Bolivia utilizó su primer día de los alegatos orales para fijar algunos conceptos: le pide a la Corte Internacional de Justicia que obligue a Chile a negociar un acceso soberano al mar, que no sería un gran sacrificio para el país transandino solucionar el enclaustramiento boliviano, que es uno de los pilares del acuerdo de paz entre los dos países, que el tratado de 1904 no es obstáculo, que el tema marítimo estuvo presente en la agenda de ambos países por más de 100 años y prueba de ello que se incluyó en la agenda de los 13 puntos, que el actual orden mundial se basa en que dos estados se sientan a negociar sus diferencias y las resuelven de forma pacífica y que darle la espalda a los problemas, como lo hace Chile, no es una solución.

También se señala la respuesta que se tuvo de las exposiciones desde Chile

que tildan los datos históricos expuestos como erróneos y con una intención tendenciosa . Para Claudio Grossam, se ha "caricaturizado algunos componentes en la presentación" como el hecho de presentar este tema con la obligatoriedad de resolverse mediante un resultado.

El presidente Evo Morales sigue su activo perfil desde las redes sociales, sumando Instagram como nueva plataforma de difusión también, siguió haciendo posteos referidos a la causa marítima.

Impresionado y agradecido con la participación del pueblo boliviano en este momento de trascendencia histórica. Quienes estamos en función de gobierno, tenemos la obligación de defender los intereses de nuestro pueblo, esa es la razón de nuestra demanda en la CIJ #BoliviaEnLaHaya pic.twitter.com/60hFTYYC3Z — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 19, 2018

Después de 139 años de enclaustramiento marítimo hoy #Bolivia está en una de las etapas más importantes de nuestra historia. Con la verdad, la justicia y el derecho avanzamos sólidamente a la cabeza de nuestro Presidente @evoespueblo #MarParaLosPueblos #BoliviaEnLaHaya pic.twitter.com/h8tv5ZDAmn — Fernando Huanacuni M (@huanacuni_m) March 19, 2018

El júbilo con el que se vive desde la sociedad civil es innegable. Desde las redes sociales de Cancillería , Bolivia en la Haya y el Ministerio de Comunicación ha quedado patente las demostraciones de apoyo, manifestaciones y encuentros de personas concentradas siguiendo los alegatos orales desde el país boliviano y de residentes bolivianos en otros países.

ALEGATOS ORALES // Bolivianos unidos permanecen en vigilia en Plaza Murillo, siguiendo minuto a minuto el desarrollo de los alegatos orales en La Haya #MarParaLosPueblos #MarParaBolivia pic.twitter.com/DGAL5N27H6 — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) March 19, 2018