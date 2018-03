Los jueces de la Corte en La Haya: la inquietante razón por la que su presidente podría "perjudicar" a Chile ante Bolivia

Son 15 jueces los que forman parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el tribunal que debe analizar la demanda marítima de Bolivia en contra de Chile. Según el país andino existe la obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico, no obstante, el equipo jurídico de Chile opina lo contrario. Pero, ¿qué esperar de los jueces? ¿Hay algún aliado al cual recurrir?

Samuel Fernández, ex embajador de Chile en la Unesco y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central se refiere al presidente de la corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf, a quien pudo conocer de cerca cuando trabajaba en Francia.

"Yo presidí por cuatro años el comité jurídico de la Unesco, en París. Él era el presidente de la asesoría legal, entonces trabajaba al lado mío porque yo le daba los datos internos. Él es una una persona tremendamente sabia, muy bien dispuesta", comenta el ex diplomático.

Aún así, recalca que hay un antecedente de este juez que eventualmente podría complicar a Chile. "Él tiene un antecedente que nos complica: viene de África, de un país con el que no tenemos ningún contacto o relación particular", señala el académico.

Antecedente que complica

No obstante, agrega que hay algo más: "lo otro que hay que considerar es que en el fallo del reclamo preliminar, Abdulqawi A. Yusuf acogió el fallo en contra de Chile. Falló en contra casi de toda la corte, en favor del reclamo boliviano".

"Lo más serio es que es el presidente de la Corte quien dirime la causa en caso de empate", añade el profesor.

Aún así, de todas fomas llama a la calma. "Hay que precisar que los fallos de la CIJ son muy elaborados, son gente que se juega el prestigio, porque están creando el derecho. Son gente que fundamentan muy bien cada caso, están en otra estatura".

Tranquilidad

Más allá de lo anterior, el profesor Fernández de igual forma llama a la calma. "Pese a que los jueces tienen su corazoncito como cualquiera, son estrictamente legales. Hay gente que no entiende sus fallos, que dice que inventa cualquier cosa, pero no, están creando derecho. La sentencia de la CIJ es fuente de derecho", reflexiona el académico.

¿Debemos temer? "No, porque la postura más difícil a la que se nos puede llevar es a negociar, pero sentarse a hacerlo, no es grave porque no tendremos la obligación de entregar mar. Es sólo negociar como las casi 14 veces que hemos negociado antes. En todos esos casos, ¿qué hemos perdido? Nada", sentencia.

Jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya

Presidente: Abdulqawi Ahmed Yusuf Proviene de Somalía y pertenece a la CIJ desde 2009. En 2015 se convirtió en vicepresidente y el pasado 6 de febrero de 2018 llegó a la presidencia Vicepresidente Xue Hanqin Proviene de China y pertenece a la CIJ desde 2010. En 2012 fue reelecta como miembro y el pasado 6 de febrero de 2018 se convirtió en vicepresidenta Juez Hisashi Owada Proviene de Japón. Está en la CIJ desde 2003 y fue presidente de ella desde 2009 hasta 2012. Ese año se convirtió en juez permantente Juez Peter Tomka Proviene de Eslovaquia. Está en la CIJ desde 2003 y desde 2009 hasta 2012 fue vicepresidente. Ese año llegó a la presidencia y estuvo ahí hasta 2015 Juez Ronny Abraham Proviene de Francia. Está en la CIJ desde 2005. En 2009 fue presidente de la Corte y estuvo ahí hasta el pasado 6 de febrero. Él estuvo en ese cargo

cuando la CIJ falló a favor de Perú en el litigio de Chile por problemas de

límites marítimos Juez Mohamed Bennouna Proviene de Marruecos. Es miembro de la CIJ desde 2006 y fue reelecto como juez en febrero de 2015 Juez Antônio Augusto Cançado Trindade Proviene de Brasil y es miembro de la corte desde febrero de 2009. Fue reelecto como miembro el pasado 6 de febrero de 2018 Juez Joan E. Donoghue Proviene de Estados Unidos y es miembro de la CIJ desde septiembre de 2010. Fue reelecta como juez el pasado 6 de febrero de 2015 Juez Giorgio Gaja Proviene de Italia y es miembro de la CIJ desde febrero de 2012 Juez Julia Sebutinde Proviene de Uganda y es miembro de la CIJ desde el 6 de febrero de 2012 Juez Dalveer Bhandari Proviene de India y es miembro de la CIJ desde abril de 2012. Fue reelecto en el caro el pasado 6 de febrero de 2018 Juez Patrick Lipton Robinson Proviene de Jamaica y es miembro de la CIJ desde el pasado 6 de febrero de 2015 Juez James Richard Crawford Proviene de Australia y es miembro de la CIJ desde el 6 de febrero de 2015 Juez Kirill Gevorgian Proviene de la Federación Rusa y es miembro de la CIJ desde el 6 de febrero de 2015 Juez Nawaf Salam Proviene de El Líbano y es miembro de la CIJ desde el 6 de febrero de 2018

Pese a que no es un juez en sí mismo, sí tiene un rol fundamental en la Corte: el de secretario ejecutivo.