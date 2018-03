No era broma: José Antonio Kast presentó demanda invocando a la Ley Zamudio contra la Universidad de Concepción

Decreto que según el ex abanderado, no se habría aplicado "al diputado Giorgio Jackson, a la diputada Camila Vallejo, al ex- senador Fulvio Rossi o al ex-candidato Marco Enríquez-Ominami en actividades previamente realizadas en dependencias de la Universidad de Concepción. Así como tampoco se aplicó contra la ex-candidata Beatriz Sánchez, quien además visitó el mismo auditorio que yo me disponía a utilizar, casi al cierre de la primera vuelta presidencial, y luego, en enero de este año, incluso dictó una charla para un curso organizado por el partido político Revolución Democrática en dependencias de la Universidad", agregó.