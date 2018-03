Sence en la mira del Ministerio del Trabajo: expertos remarcan que trabajadores requieren capacitación de calidad

Ha sido objeto de crítica desde el periodo de campaña presidencial, debido a si relmente sus planes han ayudado a mejorar las capacidades y habilidades de los trabajadores chilenos. El Sence esta en la mira del nuevo Gobierno.

Uno de los que ha llamado "pan al pan, y vino al vino", ha sido el titular de la cartera del Trabajo, Nicolás Monckeberg , quien dijo que hay que reformular al orgamismo. "Reformar el Sence es un acto de justicia con el 80% de los trabajadores chilenos, que dependen de las pequeñas y medianas empresas, y que son justamente los que han sido dejados de lado por el sistema nacional de capacitación", comentó el integrante del gabinete Piñera.

AGENCIA UNO

Sostuvo que el problema de Chile no es solo el número de gente sin empleo, sino la calidad de los trabajos a los que se accede. Y atiza la polémica, al asegurar que muchos recursos de los US $ 200 millones del Sence, son destinados a actividades "recreativas".

Formación de calidad

Pilar Pérez, Directora Nacional de Adecco Training & Consulting, asegura que financiar actividades académicas fuera del aula puede ser perfectamente viable, cuando los objetivos y los contenidos programáticos están muy claros. "Por supuesto, puede haber mala praxis, pero muchas veces el componente lúdico, el aprender haciendo es clave en la capacitación", comentó la especialista, quien insistió en que la inversión en una capacitación de calidad potencia los procesos. "Las empresas exigen trabajadores con habilidades y destrezas, que les permitan incidir en la productividad de sus sitios de trabajo y una capacidad de calidad es primordial en ese sentido", concluyó diciendo Pérez.

Cursos insólitos

El profesor Tomás Flores, economista y Director de Investigación de Negocios de la Universidad Mayor, le otorga a la capacitación un peso determinante, para el crecimiento y fortalecimiento de una economía tan sofisticada como la chilena.

Pero estos componentes de formación deben estar enfocados a lo que genere productividad, y quizás haya módulos para mejorar el clima de trabajo, que son sólo eso."Hay cursos avalados por el Sence, en los cuales se dicta la danza del vientre. Me parece que para atender los requerimientos de una economía tan sofisticada, con mayor valor agregado como la chilena, es necesario el concurso de trabajadores mejor capacitados. El destino de los US $ 200 millones, en mi criterio, debería tener un mejor destino", aseguró tajante el académico y ex subsecretario de economía.