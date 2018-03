Al menos 140.000 personas afectadas por problemas en suministro de agua en Las Condes y La Reina

Con un fuerte olor a excremento. Así fue como los vecinos de Las Condes y La Reina describieron el problema en el suministro de agua potable que afectó a ayer y la noche del lunes a ambas comunas y que afectó a, al menos, unas 140.000 personas.

Según los datos entregados por cada municipio a Publimetro, en Las Condes unas 40.000 personas se vieron afectadas por este problema; mientras que en La Reina, otras 100.000 vieron mermadas sus actividades cotidianas.

Incluso, a raíz de lo ocurrido, la Municipalidad de la Reina suspendió las clases ayer en todos los colegios y jardines infantiles, la que serán retomadas cuando la empresa Aguas Andinas no solucione el problema.

Se tomarían medidas legales

Si bien se establecieron 28 puntos de abastecimiento entre ambas comunas, el alcalde de la Reina, José Manuel Palacios, no descartó presentar acciones legales en contra de la empresa. "Ellos han tenido una comunicación directa con todos nosotros y la verdad es que no se descarta (una acción judicial), pero hasta el momento no hemos tenido información de que sea negligencia de ellos este problema", señaló.

El edil también agregó que “se han hecho todos los estudios, hay cuatro estanques que han sido vaciados durante la noche y que se les está haciendo el proceso de sanitización y ellos esperan durante el día tener solucionado este problema”.

“De todas maneras nosotros vamos a hacer las investigaciones y vamos a ver qué acciones corresponden realizar en un futuro", afirmó.

A la espera de otros informes

Hasta la hora de cierre de esta edición todos los análisis de laboratorio realizados por la empresa- ratificados por la Intendencia regional- a las muestras tomadas en terreno descartaron la presencia de sustancias contaminantes. "Los análisis de laboratorio realizados tanto en casas de sectores de Las Condes y La Reina, como en los tres estanques de agua potable en La Reina Alta, indican que no hay riesgo para la salud en el agua suministrada a los clientes", informaron a través de un comunicado.

Sin embargo, la nueva Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, afirmó que junto a la Superintendencia de Servicios Sanitarios se ha tomado muestra de los camiones aljibes, institución que "tendrán que entregarnos un reporte que indica que el servicio no tendría metales, pero falta el reporte microbiológico".

"Nosotros, como autoridad sanitaria también hemos querido verificar el agua que las personas están tomando y posterior a la reposición se tomará agua de las cañerías que están llegando a las casas", apuntó.