Cinco consejos para respirar tranquilos: viene Operación renta y hay que organizarse

Una verdadera locura es la que se vive desde la segunda quincena de marzo, cuando se da inicio a la serie de trámites relacionados con la tan temida Operación Renta y que este año con la Reforma Tributaria, podría convertirse en una real pesadilla para las Pymes y Micro Pymes.

Lo más complejo, es la gran cantidad de antecedentes que deben presentar ante el SII, en momentos en que las empresas deben demostrar sus buenas prácticas tributarias y, de paso, evitar exponerse a multas o incluso a la suspensión de su facturación electrónica. Manuel Concha, Gerente de Desarrollo de Kame One (ww.kame.cl), la plataforma intuitiva que gestiona tu empresa en tiempo real desde donde quieras 100% cloud, explica que, con la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria las sociedades tienen un plazo de 60 días para optar por uno de los 4 regímenes tributarios disponibles.

“De no cumplir con este último punto, el SII opta por uno, los cuales tienen diferentes fechas de entrega de las Declaraciones Juradas; entre los que se encuentran: Sistema de Renta Atribuida, Régimen Semi Integrado, Tributación Simplificada y Renta Presunta. Pero cualquiera sea el sistema, se debe tener a mano todo lo que se requiere para realizar la operación, como declaraciones juradas, balance tributario, libros de compras, libros de remuneraciones, libro diario, etc. Al no contar con un sistema integrado, reunir toda la información es una verdadera locura, por lo que se necesita un sistema que organice todo por ti, y que evite horas extras de trabajo, estrés y sobre todo errores que puedan significar multas”.

Cinco Consejos para quienes estén en el proceso

Concha conoce este proceso de renta desde siempre y sabe los problemas a los que cada empresa se enfrente y los errores que se comenten en esta Operación Renta. Ante esto, entrega cinco recomendaciones, que servirán para salir airosos y no convertir esta etapa en una pesadilla.