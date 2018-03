Ni hervida: Autoridades hacen llamado a no consumir agua en Las Condes y La Reina

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, hizo un llamado a la comunidad a no consumir agua a los habitantes de la comuna producto de los problemas en el suministro del servicio de Aguas Andinas que se ha registrado durante la jornada, a pesar que la empresa no cortara su suministro.

El edil de La Reina no descartó presentar acciones legales en contra de la empresa. “Nosotros hemos estado trabajando durante toda la noche con Aguas Andinas, ellos han tenido una comunicación directa con todos nosotros y la verdad es que no se descarta (una acción judicial), pero hasta el momento no hemos tenido información de que sea negligencia de ellos este problema".

Palacios también agregó que “se han hecho todos los estudios, hay cuatro estanques que han sido vaciados durante la noche y que se les está haciendo el proceso de sanitización y ellos esperan durante el día tener solucionado este problema”.

En tanto, Aguas Andinas informó que los análisis de laboratorio realizados tanto en casas de sectores de Las Condes y La Reina, como en los tres estanques de agua potable en La Reina Alta, indican que no hay riesgo para la salud en el agua suministrada a los clientes. Las pruebas de laboratorio descartan la existencia de materia orgánica y metales pesados. Asimismo, se informa que las trazas de olor en las redes han ido disminuyendo.

Eugenio Rodríguez: "Ya tenemos las pruebas de analítica que demuestran que no ha habido daño para la salud, a partir de los problemas de olores que se detectaron ayer en la tarde en parte de las comunas de Las Condes y La Reina". pic.twitter.com/10xHDKYXLK — Aguas Andinas (@aguas_andinas) March 20, 2018

La zona afectada corresponde al contenida al Oriente por Padre Hurtado, al sur por Talinay, al poniente por Manquehue Sur y al norte por Cristobal Colón. En tanto, en ambas comunas se han instalado un total de 28 puntos de abastecimientos de agua potable.

