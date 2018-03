Ministro del trabajo: "acabar con las AFP no es viable pero aumentaremos los proveedores"

El ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, se refirió a la iniciativa de mejorar el sistema de pensiones del país y, ante ello, sentenció que el Gobierno será protagonista en defender el derecho a mejorar las pensiones, “pero tenemos que ver los aspectos económicos. El Presidente encargó la redacción del proyecto, pero vamos a trabajar con Hacienda y Economía".

En entrevista con Tele13 Radio, el secretario de Estado afirmó que “la gran diferencia es que no dejamos afuera a las pensiones más bajas y vamos a hacer una inyección de recursos, donde se va a aumentar 40% el fondo solidario y las pensiones pueden subir hasta el 50%. Además proponemos crear un sistema para incentivar las cotizaciones de las mujeres".

Además, recalcó que el Ejecutivo está abierto a que las AFP sean instituciones sin fin de lucro. “No hay dogmatismo, no queremos monopolizar a las AFP. Acabar las AFP no es viable y no estamos de acuerdo con eso. Hay personas que por su capacidad de ahorro no necesitan del Estado para pensionarse y a esas personas no las podemos llevar a un sistema donde le va a costar al Estado", sentenció.

Al finalizar, Monckeberg recalcó que "vamos a jugárnosla porque haya más competencia y los trabajadores puedan decidir quién administra sus fondos. Podría ser que aumentemos los actores y ampliarlos a otros proveedores que se liciten. Estamos abiertos a aumentar la competencia en todo el mercado de las AFP; habiendo más competencia nosotros creemos que se va a mejorar el servicio y hacer más barato".