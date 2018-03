¿Trump le hace la ley del hielo? Kremlin ignora negativa de Casa Blanca de felicitar a Putin tras triunfo en elecciones

El Kremlin restó importancia el martes al hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya felicitado a su homólogo Vladimir Putin por su reelección.

El silencio de Trump no se considera un “movimiento no amistoso”, dijo el portavoz de Putin, Dmitry Peskov. La agenda de Trump podría no haberle permitido realizar una llamada telefónica, añadió el portavoz sugiriendo que podría celebrarse más tarde.

La Casa Blanca dijo el lunes que no estaba “sorprendida por el resultado” de los comicios del domingo y que no había previsión para un llamado de felicitación.

Con las relaciones entre Washington y Moscú en su peor momento en años, “Putin sigue abierto a normalizar las relaciones con nuestros socios estadounidenses en lo que a nosotros respecta”, apuntó Peskov.

Putin fue reelegido el domingo por una abrumadora mayoría para un nuevo mandato de seis años, en una votación en la que se vetó a su único rival serio.