“No me rindo y sigo firme con mi pueblo”: la promesa que hizo PPK a los peruanos a través de Twitter y que no cumplió

“No me rindo y sigo firme con mi pueblo. Mi labor no ha terminado. Ustedes me eligieron y seguiremos trabajando juntos como aquí en Punchana (Iquitos), para llevar más agua a todo el país”.

Esas fueron las últimas palabras -publicadas el lunes 19 de marzo- de Pedro Pablo Kuczynski, en Twitter, antes de la renuncia confirmada por medios peruanos.

La decisión de PPK habría sido tomada tras una reunión del consejo de ministros, empujado por la polémica de los “Keikovideos”, sobre la supuesta compra de votos para evitar la vacancia.

pic.twitter.com/Ker6JjeXZS — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 19, 2018

Ese mismo día el ex Mandatario hizo un llamado también en su cuenta a dejar de lado las rencillas y pensar en el futuro de Perú.

"No nos olvidemos del futuro por pensar solo en las rencillas del presente, muchas de ellas por mentiras. El Perú tiene un inmenso futuro. Acá en la Amazonía lo podemos ver. Viva la Amazonía, viva el Perú. #SeguimosTrabajando".