PPK renuncia a la presidencia del Perú en medio de grave crisis política: declara al país en "ingobernabilidad"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski tenía previsto dar un Mensaje a la Nación, sin embargo, decidió solo presentar la carta de renuncia al Congreso de la República según consigna el diario peruano La República y el día de mañana sería aceptada por el Pleno.

En declaraciones al Congreso PPK afirmó lo siguiente:

"Por parte de la mayoría legislativa desde el primer dia de mi gobierno, ha existido un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país. Un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había mentido sobre mi vida profesional e incluso una vez superado ese trance se volvió a la carga con una nueva moción con los mismos hechos que se rechazaron de vuelta. Como corolario de esta situación, prosigue que se publicaron informes con carácter reservados que fueron destinados solo a la Comisión Investigadora y estos fueron utilizados en perjuicio míos y fueron filtradas el mismo día con el ánimo de perjudicarme apoyando la vacancia", aseveró.

"Dentro de este clima los ministros expusieron que su voto debiera ser de conciencia y no de consigna".

"Así que lo mejor para el país es que yo renuncie porque no quiero ser une escollo, para que nuestra nación encuentre la senda de la armonía que a mi me negaron, no quiero para mi ni para mi familia que sigan sufriendo con la incertidumbre de los próximos tiempos".

"La oposición ha tratado de pintarme como un corrupto. Rechazo categóricamente estas afirmaciones y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos".

#URGENTE | PPK renunció a la presidencia del Perú tras 'keikovideos' https://t.co/Kbi7hrk0Wd pic.twitter.com/k1N3rglEoM — Diario La República (@larepublica_pe) March 21, 2018

-Presión por los "keikovideos" comprando votos-

La presión para que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski renuncie aumentó el miércoles luego de que varios de sus aliados fueron grabados en video presuntamente intentando comprar votos en el Congreso para evitar su destitución.

Incluso legisladores del oficialismo como Salvador Heresi pidieron que "renuncie pensando primero en el Perú" y amenazándolo con votar a favor de su destitución si no dimite. "Lo que hemos visto en los videos propalados ayer es vergonzoso", dijo Heresi en su cuenta de Twitter.

Keiko Fujimori, líder del mayor partido opositor, publicó la víspera en su cuenta en esa red social que "Perú vuelve a ser testigo de negociaciones para la compra de congresistas” y añadió que “llegó la hora de decirle al sr. PPK que se vaya".

El mandatario, un ex banquero de Wall Street de 79 años, abandonó en la mañana su residencia en el barrio más rico de Lima para dirigirse hacia el palacio presidencial, que amaneció rodeado de policías armados con ametralladoras, cascos y escudos.

En uno de los videos se observa al funcionario del gobierno Freddy Aragón explicándole al legislador opositor de Fuerza Popular Moisés Mamani que se puede ganar mucho dinero en proyectos de infraestructura si está del lado del oficialismo. "Es increíble cuánta plata se gana sin mover un dedo, el tema es que tú te hagas amigo del Ejecutivo… de una obra de 100 millones que te caiga el 5% no más… tienes cinco palitos sin mover un dedo", dice Aragón en la grabación difundida en el Congreso.

En otro video se ve al legislador Kenji Fujimori, hermano de Keiko y aliado del gobierno tras el indulto que Kuczynski le otorgó a su padre el ex presidente Alberto Fujimori, comentándole a Mamani que a quienes votaron "a favor de la vacancia les han cerrado las puertas", en referencia al fallido intento de destitución presidencial de diciembre. Otro video muestra al abogado de Kuczynski dictándole a Mamani el celular del ministro de Transportes.

-Pedidos de destitución-

Los pedidos de renuncia se producen un día antes de que el Congreso unicameral someta a votación una solicitud para destituir a Kuczynski por "incapacidad moral permanente" debido a su relación con la firma brasileña Odebrecht mientras era un funcionario clave del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La semana pasada la situación del mandatario se agravó cuando un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que reporta operaciones sospechosas, fue enviado al Parlamento. En el documento se detectó que entre 2004 y 2017 Kuczynski recibió 3,4 millones de dólares de dos consultoras que a su vez habían recibido dinero de Odebrecht.

No podemos generar inestabilidad. No existe ningún argumento válido para proceder a una vacancia, ninguno. Un segundo intento, sin sustento, destruye al país y nos va a costar a todos. Pedimos respeto a la institución presidencial así como a todos los poderes del Estado. pic.twitter.com/zRADoUAKy6 — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 8, 2018

WSFBRIW