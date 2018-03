En simple y fácil: lo que dijeron los abogados que representaron a Chile en los alegatos en La Haya

Aguerrida. Así fue la exposición de la defensa de los cuatro abogados que representaron la postura de Chile ante los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya durante este jueves. Tras dos jornadas de presentaciones de los juristas que defienden la posición boliviana y luego del receso del miércoles, los especialistas se dedicaron a dos cosas: a anular con nombre y apellido los alegatos de la contraparte y a mirar la historia.

Ambos caminos fueron positivos para el Presidente Sebastián Piñera quien valoró la "contundencia" de los argumentos mostrados. Algo similar fue lo que manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.

"Ofrece una oportunidad para Chile de desmentir las tergiversaciones históricas" dijo el canciller. Pero, ¿qué fue lo que dijeron los abogados?

Daniel Bethlehem

De origen inglés y nombrado "Sir" por la corona británica, este abogado se centró en mencionar que Bolivia adecuó su demanda e incluso que "inventa" a medida que avanza el proceso. Para algunos esta jugada venía a "desenmascarar" las verdaderas intenciones de Bolivia.

Para Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia 1992 y académico de la USS, abordar la parte histórica debe ser una obligación "creo que está bien planteado. Tiene que tocarse la parte histórica, aunque la misión diplomática, por desconocimiento o cualquier otra razón, no lo haga", sostiene.

Jean – Marc Thouvenin

Francés de nacimiento, este abogado se centró en indicar que las veces en que Chile ha negociado con Bolivia nunca se ha llegado a un acuerdo. "Cero más cero más cero es igual a cero", sostuvo. Para Samuel Fernández, ex embajador de Chile en la Unesco y quien trabajó codo a codo con el presidente de la CIJ. "Yo vi que se rebatió punto por punto tanto argumentos históricos como jurídicos. Eso, dicho en palabras coloquiales, es desmantelar las premisas de Bolivia".

Kate Parlett

Abogada australiana, su exposición estuvo centrada en lo estrictamente jurídico. Por ello presentó documentos con el objetivo de precisar que en ninguna parte de las veces que Chile ha intentado llegar a un acuerdo con Bolivia, se ha conseguido un pacto final. "Las actas de 1920 no fueron ningún tratado", indicó. Para Máximo Quitral, profesor de historia y doctor en Ciencia Política. "Lo que está haciendo Chile es que todos los argumentos históricos no tienen una validez jurídica, porque no hay resultado concretos".

Samuel Wordsworth

De origen inglés este profesor del King's Collegue centró sus argumentos en revelar que en el acuerdo de 1950 hubo conversaciones entre Chile y Bolivia pero nunca hubo un acuerdo porque "tenías objetivos distintos". Para el ex diputado Jorge Tarud, quien lo conoce personalmente, "todos los temas que planteó Bolivia de forma distorsionada ante la corte hoy fueron rebatidos". Este habría sido el mayor de los ejemplos.

Cabe mencionar que mañana será este mismo abogado quien se referirá al "Acuerdo de Charaña" de 1975 y profundizará en esa área, junto a los otros juristas que todavía no alzan la voz, como son la argentina Mónica Pinto, el australiano Ben Juratowitch y el norteamericano Harold Koh.