Abogado ex asesor de Obama revela ante jueces de La Haya: "Bolivia ha sido un mal vecino"

Se llama Harold Koh, es norteamericano y fue el último abogado que defendió la postura chilena ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya durante este jueves. Junto con realizar un resumen de lo dicho por los demás abogados del equipo nacional, quiso puntualizar en algo: en la conducta ofensiva que Bolivia ha mantenido en relación a Chile durante estos últimos años.

Harold Koh no es cualquier abogado. Fue nombrado por el mismo ex presidente norteamericano Barack Obama como miembro del Departamento de Defensa de Estado, que es el equipo que asesora al mandatario de ese país. Fue él quien mencionó el nombre de ese país varias veces durante su exposición.

No hay obligación

En ese sentido, partió indicando que "Bolivia dice que casi cualquier cosa que dice Chile genera una obligación jurídica y casi nada de lo que Chile pueda decir puede poner fin a esa obligación".

Agregó que "Chile ha escuchado a Bolivia y en algunos casos ha abordado la posibilidad de mejorar su acceso al mar pero jamás ha firmado nada".

No obstante, dejó bien en claro que no hay tratados que hayan sido firmados ni hay acuerdos con la obligación jurídica de negociar. En ese sentido sostuvo que "las notas de 1950 no constituyeron un tratado" y que "ninguna de las resoluciones de la OEA mencionan la obligación de negociar", sino que a juicio del Gobierno de Chile todas eran cuestiones políticas agrega el abogado Koh.

Es más, recalcó que tales resoluciones, estos eran "no vinculantes y no generan una obligación jurídica".

Reveló comportamiento de Bolivia

Pero más allá de lo estrictamente jurídico, también decidió exponer cómo se ha desenvuelto Bolivia en términos de relaciones diplomáticas con Chile.

"Bolivia ha sido un mal vecino", aclaró el jurista norteamericano.

Es más, mencionó que tras el "Abrazo de Charaña" fue ese mismo quien decidió terminar las conversaciones con Chile, pese a que nuestro país siempre estuvo abierto al diálogo.

"Tal como lo hizo en el 1962 y luego el 1978, Bolivia ha respondido a Chile cortando las relaciones diplomáticas", recalcó.

Agregó que "la historia leída plenamente apoya la causa de Chile. La imagen distorsionante de Bolivia de una historia sangrienta es rebatida", recalcó el abogado, que además es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Yale

Cuestiones políticas

Tras eso, su exposición apuntó a que Bolivia no ha sostenido históricamente la necesidad de salir al mar, sino que sólo en este último tiempo le parece "urgente" a ese país esta materia.

"Ha habido grandes períodos históricos en las que Bolivia nunca habló", informó el abogado a los jueces de la CIJ. Por eso, según sus palabras, "lo que Bolivia pretende es instalar derechos sobre la base de la política".

"Bolivia declara que el derecho internacional le da una obligación binaria a Chile", señaló el abogado Koh y menciona que estas, según el país de Evo Morales, se reduce a dos: entregar mar o estar obligada a negociarlo.

Por eso, según sus palabras, estas no pueden ser las únicas dos alternativas. "Ustedes comprenden que el mundo no es tan sencillo", argumentó el jurista.