El apoyo del ministro de Educación a las ues. privadas: "La variedad de oferta universitaria es algo que como gobierno propiciamos y queremos defender"

Este jueves en la tarde, el Tribunal Constitucional votó a favor de eliminar de la futura de ley de educación superior la prohibición de que sociedad comerciales controlen universidades. Hecho que se ha vuelto polémico dado que instituciones que tienen fines de lucro puedan recibir financiamiento Estatal, como becas o la gratuidad.

Pero a la misma hora que los diez magistrados discutían en Huérfanos 1234, el ministro de Educación, Gerardo Varela, asistía a la celebración de los 30 años de la Universidad Finis Terrae, una de las seis ues. privadas que recibe financiamiento mediante la gratuidad.

En su discurso de felicitaciones, el nuevo jefe de la cartera afirmó el lineamiento político que tendría el actual gobierno a propósito de la discusión sobre gratuidad y sociedades con fines de lucro, aludiendo a los déficit que significó la reforma que en educación superior que está a punto de ser promulgada como ley. "Nos comprometemos a buscar los mecanismos para que la gratuidad se implemente de la mejor manera posible para que las instituciones vean afectados sus proyectos institucionales ni su sanidad financiera", afirmó.

Además, aprovechó la instancia para referirse a la defensa de la creación de universidades privadas. "Sólo el 10% de los egresados de la educación media estudiaban en la universidad. La ley que en 1981 permitió la creación de las universidades privadas en Chile es algo que el país debe apreciar, atesorar y cuidar. La variedad de oferta universitaria y de proyectos educativos es algo que como gobierno propiciamos y queremos defender", agregó.

La introducción del lucro en la reforma de educación superior

Justamente en contraposición a la reforma universitaria de 1981- la que permitía la creación deliberada de casas de estudios a partir de entidades con fines de lucros- es que la administración pasada comenzó la instauración de una reforma universitaria, la cual se vería expresada en la futura ley de educación superior.

Aun cuando el “corazón” de la reforma no ha sido modificado, con la decisión tomada por el TC, en la futura ley de educación superior no quedó establecido como requisito que las instituciones que acceden a la gratuidad no tener controladores con fines de lucro.

A partir de ello, podrán acceder a la gratuidad-si es que cumplen otros requisitos de acceso y acreditación- instituciones dependientes de entidades por fines de lucro, por ejemplo, del grupo Laureate, como la U. de Las Américas y la U. Andrés Bello.

Un paso más cerca para el 90% de gratuidad para los técnico profesionales

Tal como lo habíamos anunciado en el medio, una de las principales promesas de campaña del Presidente Sebastián Piñera estaban en veremos a propósito de la discusión que se mantenía en el TC específicamente por dos artículos.

Uno de ellos -el más polémico- sobre la inclusión de sociedades financieras sostuvieran centros educativos. Primera barrera que fue derribada para cumplir esta promesa, ya la mayoría de las instituciones que imparten educación técnico profesional dependen de sociedades con fines de lucro.

Sin embargo, la Ley de Educación Superior- que contempla la gratuidad- también establece ciertos criterios que las casas de estudios deben cumplir para acceder a este beneficio. Uno de ellos es la acreditación y actualmente sólo 13 de las 91 instituciones de educación técnico profesional la poseen. Artículo que no fue modificado por el tribunal.