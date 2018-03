Escándalo de Facebook: ¿Qué apps tienen acceso a tu información personal?

Facebook fue golpeado por un nuevo escándalo. ¿De que se trata? Nada más, ni nada menos, que la mayor filtración de datos de la red social, esto luego que se difundiera que Cambridge Analytica accedió y utilizó la información de cerca de 50 millones de usuarios de la red, sin permiso. En palabras simples, violaron las políticas de uso de dicha información.

A continuación, explicamos cómo saber a qué apps les hemos dado acceso a nuestra información personal. Es posible que algunas también estén recopilando la de nuestros contactos sin que ellos lo sepan. Todo dependerá del nivel de acceso que le brindes. ¿Recuerdas ese cuadro que te dice "autoriza a la aplicación X a tener acceso"? Muchos olvidamos leer el detalle de esa solicitud. Grave error.

Revisa qué apps tienen acceso

Revisa a qué tienen acceso las aplicaciones. / Captura

Cuando iniciamos sesión en una app, juego o página a través de Facebook, estas quedan registradas en la pestaña de aplicaciones.

Para acceder a ella, hay que entrar en el apartado de “configuración” –en el desplegable de la parte superior derecha en la versión web, en la inferior derecha en la app– y seleccionar “aplicaciones”. También se puede entrar a través de este enlace.

En esa sección te aparecerá una larga lista: toda las aplicaciones a las que le has dado acceso desde que iniciaste tu cuenta de Facebook. La información puede ir desde tu perfil público hasta: todas tus fotos, tu lista de amigos, todas las publicaciones a las que le has dado me gusta, las páginas que sigues, los grupos en los que estas suscrito, acceso a la administración de tus grupos también (pudiendo incluso publicar sin tu autorización), actualizaciones de estado, videos y otros.

Por ejemplo, la popular aplicación de comunicación "Skype" de propiedad de Microsoft, al vincularse con Facebook, tú le brindas acceso a: perfil público, lista de amigos, publicaciones en la biografía, fecha de nacimiento, actualizaciones de estado, ciudad de origen, ciudad actual, todas las fotos subidas por ti (y en las que estés etiquetado), independiente del nivel de privacidad que éstas tengan y mucho más.

En la misma situación se encuentran aplicaciones populares como "Viber" y la mayoría de los test y cuestionarios ligados a aplicaciones.