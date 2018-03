Un Evo Morales desatado en el Día del Mar: "Bolivia con la fuerza del derecho refuta a Chile"

Con el traslado de los restos de Eduardo Abaroa se iniciaron este jueves los actos conmemorativos a la defensa de Calama de 1879 y el Día del Mar, que se celebra este 23 de marzo en el país boliviano. Después el presidente boliviano izó la bandera en la plaza Abaroa.

Presidente @evoespueblo iza la tricolor boliviana, el Vicepresidente @GarciaLinera la wiphala y el Jefe de la Fuerza Armada Boliviana, la bandera de la reivindicación marítima. #MarParaBolivia #MarParaLosPueblos pic.twitter.com/DDTcQiO4ho — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) March 23, 2018

"Como cada 23 de marzo los bolivianos reafirmamos nuestro derecho irrenunciable de retornar al Pacífico. Este 23 de marzo los bolivianos estamos unidos sin importar nuestra posición ideológica o política, hoy somos la voz de la verdad y justicia".

"Hace 7 años anunciamos ante los tribunales internacionales para que un falle justo no llegue a tener un acceso soberano al pacifico"

"Durante más de 130 años Bolivia no ha cesado, ni cesará en buscar una solución a su grave problema de injusto enclaustramiento geográfico"

"Las próximas generaciones cosecharán lo que hoy estamos sembrando, hermanos y hermanos de Bolivia y del mundo no buscamos venganza, buscamos justicia, por eso es imprescindible mantener viva la memoria del pasado para construir un futuro resolviendo los temas pendientes

“Después de 139 años, nuestra causa es escuchada en el más grande Tribunal de Justicia que ha creado la humanidad para resolver de manera pacífica los desacuerdos mundiales”

"Bolivia nació con mar con una larga costa de 400 km, eso esta registrado incluso en varias constituciones chilenas, indicó.

“El afán expansionista de Chile se muestra claramente en la Ley aprobada y proclamada el 28 de octubre 1842 que declaraba como propiedad nacional las guaneras de Coquimbo, el desierto de Atacama y las islas adyacentes”

"Chile intentó borrar con el codo lo que escribió con la mano".

Alegatos orales chilenos

Ayer y hoy hemos visto como Chile se ha contradecido, ha soslayado al origen del conflicto al no referirse de la invasión de Antofagasta, ha hablado con la voz del que no tiene la razón, sigue insistiendo en en Tratado de 1904, cuando ya han dicho que éste no resuelve el tema del acceso soberano al mar.

"Bolivia con la fuerza del derecho refuta a Chile", volvió a reincidir en que no se pueden dejar a las nuevas generaciones temas pendientes.

Y terminó al grito de: PATRIA O MUERTE. QUE VIVA NUESTRA BOLIVIA DIGNA Y SOBERANA!.