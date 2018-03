Hora del planeta: El impacto medioambiental que genera el consumo de energía

La "hora del planeta" es una actividad global, que busca que los individuos, las empresas, los municipios, centros educativos y, en general, todas las organizaciones y entidades asuman un compromiso cotidiano con el medio ambiente. ¿Cómo? Adoptando prácticas más eficientes y responsables en el uso de la energía y los recursos naturales, y reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Para esto, se hace un llamado a detener el consumo energético durante una hora. Estos importantes 60 minutos de compromiso, están agendas para el sábado 24 de marzo, de 20.30 a 21.30 horas.

La hora del planeta busca impactar positivamente a nuestro medio ambiente. / Gentileza

WWF, organización internacional que desarrolla la campaña no busca sólo que se apaguen las luces, sino que lo que se busca es dar una señal y una llamada de atención al mundo.

La importancia de esta campaña

Desde la organización señalaron a Publimetro que en Chile no han medido "cuánto se ahorra" en esos 60 minutos, pues no es su foco principal. No obstante, en algunos países se ha sacado la equivalencia a través de sus centros de control de energía.

Por ejemplo, en Costa Rica lo miden, y en 2015 se registró una reducción de 5% en el consumo habitual de electricidad. En 2016 se informó que se ahorraron 30 megavatios (MW), lo que es equivalente al consumo de 5 mil hogares. "Hay que decir que en Costa Rica el apagado es más notorio y tiene alta adhesión; además, es un país más pequeño", explicaron desde WWF a Publimetro.

La caravana que se suma a "La Hora del Planeta"

Además de los 60 minutos de no uso de energía, este año se realizará una "Caravana libre de emisiones" a la misma hora.

Bicicletas, patines y skates, además de peatones caminando o corriendo, darán vida al evento central de "La Hora del Planeta" en la Región Metropolitana.

Por 60 minutos, el mundo apagará las luces. / Gentileza

Esta "Caravana Libre de Emisiones", que se sumará a otros eventos como los de Valdivia y Punta Arenas, busca destacar la importancia de moverse en forma sustentable por las ciudades, que se consideran responsables de más del 70% de las emisiones de gases de invernadero en la Tierra.

La caravana se iniciará a las 20.30 horas en la Plaza de la Constitución y recorrerá diversas calles de Santiago para llegar hasta la Plaza de Bolsillo, en la comuna de Independencia. Actividades como ésta se replicarán en diversos puntos del país, que se suma así a la mayor acción global contra el cambio climático.

Llamado a tomar consciencia

“En el llamado que hace WWF sobre La Hora del Planeta hay algo en lo que creemos fuertemente: es la convicción de que el medio ambiente lo cuidamos y lo protegemos todos, y que cada uno puede hacer algo. Creo que si creamos consciencia de que cada persona puede hacer un aporte con su propia decisión personal, avanzamos todos”, destacó la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.

“Desde hace unos 25 años WWF viene advirtiendo sobre la inminencia y los impactos del cambio climático y esta campaña, La Hora del Planeta, se ha convertido en la mayor acción global para pedir medidas concretas que eviten o mitiguen este fenómeno", señaló Ricardo Bosshard, director de WWF Chile. "En Chile lo vimos con los devastadores incendios forestales del verano de 2017 y hace unos días con la aparición de un mosquito en Arica, que antes no llegaba a nuestro territorio, y que podría transmitir enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla”, agregó.

La Hora del Planeta invita a cada persona a hacer un gesto: apagar la luz entre 20.30 y 21.30 horas el sábado 24 de marzo, y aprovechar este espacio para conversar en familia sobre lo que podemos hacer para cambiar el cambio climático y aplicar estos compromisos durante todo el año.

"Invitamos a todo el país a sumarse a La Hora del Planeta este sábado, un momento para reflexionar en familia sobre el impacto que estamos teniendo sobre el medio ambiente, pero también la hora de comprometernos para el resto del año con acciones sustentables y bajas en emisiones", señaló a Publimetro el director de WWF Chile.