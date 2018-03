Jurista australiano deja patente que entre 1987 y 2011 a Bolivia se le olvidó la "obligación de negociar de parte de Chile"

El abogado australiano, que representa a Chile, asegura que en la Agenda de 13 Puntos, establecida por Evo Morales y Michelle Bachelet, no se hace mención a un "acceso soberano" al mar, por lo tanto no puede usarse como un documento que genere efectos jurídicos. No consideraba que alguno de los dos estados se encontrara bajo una obligación permanente", agregó el experto.

"Acordaron que dicha agenda de 13 puntos contempla todos los temas bilaterales (…) tema marítimo, Silala y recursos hídricos. Este era claramente un lenguaje diplomático. No manifiesta intención alguna de crear o reconocer alguna obligación jurídica"