Las imágenes que deja la Hora del Planeta en el mundo

Todos los años los ciudadanos del mundo deciden darle un respiro al planeta apagando las luces durante una hora, esto para mandar un mensaje en favor de la lucha contra el cambio climático y la protección de biodiversidad.

Este 24 de marzo la ciudadanía volvió a comprometerse con esta causa, tanto los principales edificios de las grandes ciudades como las familias en sus casas apretaron el botón de la luz para mantenerse a oscuras entre las 20:30 y 21:30 horas.

Aquí te dejamos las mejores imágenes que han compartido en redes sociales desde distintos puntos del planeta.

Thank you #Georgia for switching off your lights in support of #EarthHour 2018!

"Gracias # Georgia por apagar las luces en apoyo de #HoradelPalneta 2018! 😍"

It's time to #Connect2Earth this is #EarthHour – Each & every Londoner has the power to make a change.

"Es hora de # ConectadosconlaTierra esto es #Horadelplaneta – cada londinense tiene el poder de hacer un cambio. #HoradelPlaneta2018"

"Luces apagadas por la #HoradelPlaneta".

Thank you #SouthKorea for turning off the lights and supporting #EarthHour!

"A las 20:30pm del 24 de Marzo 2018 hasta las 21:30pm el Palacio de Buckingham apagó sus luces para participar de #earthhour 🌍💫🌚"

"La Torre Eiffel se apaga esta noche, igual como 300 edificios en París, para recordar el decidido compromiso de la ciudad de París en la lucha contra el cambio climático y la protección de # biodiversidad"

Tonight, the Opera House sails 'go dark' at 8.30pm in support of @earthhour: a symbolic show of support for strong action on climate change.

Photo: © WWF-Aus / Quentin Jones

"Esta noche, la casa de la ópera navega ' a oscuras ' a las 8.30 PM en apoyo de # earthhour: una muestra simbólica de apoyo a la acción fuerte sobre el cambio climático"

Check out #HongKong as they celebrate #EarthHour!

"¡Mira como celebran en HongKong la Hora del Planeta! ¿Qué tal?"

"Burj Khalifa participa del evento global la Hora del Planeta"

"Las luces apagadas en India Gate en Delhi para observar la Hora del Planeta"

Lights turned off at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus building in #Mumbai to observe #EarthHour

"Luces apagadas en Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus edificio en # Mumbai observar # EarthHour"

"# EARTHHOUR¡ feliz 2018! # WWFJapan ¿cómo pasó una hora pensando en el futuro de la tierra?"

Fiji's #EarthHour celebrations are in full swing

"Las celebraciones de Fiji están en pleno apogeo ♥️ ¿Qué te gusta de la naturaleza?"