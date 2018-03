Ley de aborto: Ministro de Salud aclara protocolo de objeción de conciencia y dice que normativa “se respeta”

El ministro de Salud, Emilio Santelices, clarificó los alcances del cambio en el protocolo de objeción de conciencia por la ley de aborto en tres causales y fue enfático en señalar que la norma “se respeta y se mantiene”.

“Queremos precisar que la ley de aborto en tres causales y su reglamento, como dice, es una ley que nosotros como autoridad vamos a cumplir cabalmente. Toda mujer que quiera hacer uso de esta ley, lo puede y lo podrá seguir haciendo bajo ninguna consideración distinta a lo que señala. En eso hay que ser muy claro”, sostuvo.

El secretario de estado agregó que “lo ocurrido con el protocolo, que es una disposición administrativa, es que hicimos una precisión a objeto de que no se confunda lo que significa la objeción de conciencia con otro tipo de relación que exista entre los prestadores que han hecho uso de esta objeción y las prestaciones de salud que estos otorgan a los pacientes”.

“No hay ningún alcance que modifique ni la ley ni su reglamento, ni el acceso y el derecho que las mujeres tienen a aplicarse un aborto en alguna de las tres causales cuando ellas lo requieran”, enfatizó.

El ministro Santelices también manifestó que los centros hospitalarios que tienen convenio con el estado y que estén acogidos a la objeción de conciencia, tendrán que dar una solución a los pacientes que demanden una atención de aborto en alguna de las tres causales expresadas en la ley.

“El hecho concreto es que las mujeres van a poder acceder a estos centros y, tal cual como lo señala la ley, estos tendrán que hacerse responsables y asumir el costo del traslado de estas personas a un centro en donde no exista objeción de conciencia. Eso no se ha modificado, de tal manera que aquí no se va a producir ningún perjuicio con aquellas mujeres que acudan a alguno de estos centros. El reglamento se va a aplicar en su espíritu y en su letra, a absoluta cabalidad y con garantía desde el Ministerio de Salud”, enfatizó.

El nuevo protocolo ya se encuentra publicado en la web oficial del Ministerio de Salud (www.minsal.cl) y hasta ahora, según la cartera, ninguna institución se ha adherido a la objeción de conciencia institucional, por lo que todas están obligadas a practicar el aborto en cualquiera de las tres causales.