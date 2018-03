"Marcha por Nuestras Vidas": la multitudinaria manifestación contra las armas que remece las calles de Washington

Miles de manifestantes, encabezados por los sobrevivientes de la masacre de Parkland (Florida), confluyeron el sábado en Washington bajo el lema "Marcha por Nuestras Vidas" para pedir una legislación más estricta contra las armas en EEUU.

Los organizadores, el movimiento #NeverAgain gestado días después del sangriento tiroteo del 14 de febrero que dejó 17 víctimas fatales y el grupo Everytown for Gun Safety, aseguran que Estados Unidos ha alcanzado un histórico punto de inflexión emocional sobre la violencia armada.

De acuerdo con un comunicado enviado por ambas organizaciones, en todo el país y alrededor del mundo se realizan más de 800 marchas paralelas.

Con pancartas que decían “Somos el cambio”, “Se acabó el silencio” y “Fuera la NRA de la política”, los manifestantes se congregaron en la Avenida Pensilvania desde el proscenio cerca del Capitolio hasta la Casa Blanca. La ruta pasa además junto al Trump International Hotel. El presidente Donald Trump estaba en Florida el fin de semana.

Muchas personas se congregaron también en una marcha cerca de la escuela en Parkland, la secundaria Marjory Stoneman Douglas. La presencia policial era considerable allí, mientras los organizadores preparaban el sitio y los manifestantes comenzaban a llegar. Con las consignas de “Basta ya” y “Nuestras boletas (electorales) detendrán las balas”, unas 20.000 personas se concentraron en el lugar.

Según con una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 69% de los entrevistados y la mitad de los republicanos están a favor ahora de leyes de control de armas más estrictas.

Los activistas esperan canalizar la energía de la iniciativa liderada por estudiantes hacia las elecciones parlamentarias de mitad de legislatura, que se celebrarán en otoño, con medidas como casillas de registro de votantes en el lugar de la protesta.

Previa a la manifestación, el presidente Donald Trump dijo el viernes que su gobierno prohibirá las culatas conocidas como “bump stocks” que “convierten las armas legales en ametralladoras ilegales”.

El Departamento de Justicia anunció el viernes que ha comenzado el proceso de enmendar las normas federales sobre armas de fuego para dejar claro que la ley federal define los “bump stocks” como ametralladoras.

Además, el presidente tuiteó ese mismo día que “el gobierno de Obama legalizó los bump stocks. Mala idea. Como lo prometí, hoy el Departamento de Justicia emitirá la norma que prohíbe los bump stocks con un periodo obligatorio de comentarios”.

Obama Administration legalized bump stocks. BAD IDEA. As I promised, today the Department of Justice will issue the rule banning BUMP STOCKS with a mandated comment period. We will BAN all devices that turn legal weapons into illegal machine guns.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2018