Así fue el duro "cara a cara" entre José Antonio Kast y Beatriz Sánchez en “Estado Nacional”

Ya se había anunciado que el enfrentamiento podría estar duro, cuando se dio a conocer que el ex candidato presidencial José Antonio Kast sería uno de los invitados del programa Estado Nacional, de TVN, para hablar de su movida semana.

El ex parlamentario se refirió a la golpiza recibida en Iquique, durante una actividad en el campus de la Universidad Arturo Prat y responder a quienes califican su discurso como violinista.

En su intervención, Kast emplazó directamente a la también ex candidata presidencial y ahora penalista del programa, Beatriz Sánchez, a que condenara de manera pública las agresiones que sufrió en el norte del país.

Sin embargo, no obtuvo la respuesta esperada y comenzó un enfrentamiento verbal entre ambos luego que la periodista afirmara que “bajo ningún aspecto se tolera la violencia. Nunca he estado en hechos de violencia y cada cosa que pasa así violenta, me agrede. La violencia no parte ni termina con lo que te pasó. Lo que me queda dando vueltas es que en Chile hay violencia de forma permanente, hay violencia en redes sociales, hay violencia contra nosotras las mujeres, hay violencia en La Araucanía”, le dijo.

Sánchez recordó que ella también fue víctima de los adherentes de Kast con violentos ataques en las redes sociales. “En ese minuto no vi que sacaras la voz para defenderme, tampoco he visto que saques la voz en otros temas de violencia, sobre todo en nuestra historia de violencia reciente con cientos de víctimas de torturas y desapariciones forzosas. Ahí también hay una violencia… Y yo no veo que estés presente apuntando que esa violencia es inaceptable“.

Kast devolvió el golpe argumentando que la ex candidata presidencial del Frente Amplio “relativiza” lo ocurrido.

“Una cosa es que yo tenga una postura clara y definida del Gobierno Militar, respecto de lo que es la inmigración (…) Esto es lo mismo que hace Carlos Montes cuando dice que soy provocador. Tú eres panelista estable de este programa, tienes hoy un rol de comunicadora que es importante, tú aquí deberías haber dicho que lo que dijo el PC ‘mátenlo’, no has dicho nada. Tienes todas las posibilidades de hablar”.