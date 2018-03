Aterriza el primer vuelo directo entre Australia y Reino Unido tras 17 horas

El primer vuelo directo entre Australia y Gran Bretaña aterrizó el domingo en el aeropuerto de Heathrow.

El Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea Qantas Airways aterrizó el domingo en Londres unas 17 horas después de haber despegado de Perth en Australia.

"QF10 ha dejado el aeropuerto de Londres Heathrow para su camino sin parar a Australia ✈️", escribió en Twitter la empresa.

QF10 has left London's Heathrow Airport on its way non-stop to Australia ✈️ pic.twitter.com/8tBZ78kSzc

— Qantas (@Qantas) March 25, 2018