Donald Trump asegura que la construcción del muro “comenzará de inmediato”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo a través de Twitter que la construcción del muro “comenzará de inmediato”.

“Mucho se puede hacer con los $1,6 mil millones dados para la construcción y la fijación del muro fronterizo. Es sólo un anticipo. El trabajo comenzará de inmediato. El resto del dinero vendrá”, escribió el mandatario.

Los dichos de Trump llegan luego de que el viernes pasado firmara el presupuesto gubernamental para el 2018 de 1,3 billones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense, el que contempla 1,6 millones de dólares para la construcción del muro, muy lejos de los 25 mil millones que había pedido el mandatario al Parlamento.

El monto asignado permite erigir sólo un segmento del muro fronterizo, el documento a través del cual se aprobó el presupuesto determina la extensión y zona de emplazamiento del mismo, además de establecer que una parte del dinero debe ser utilizada en la renovación de la doble reja ya construida en la frontera.

“Recuerden el Daca, los demócratas los abandonaron (¡pero no lo haremos!)”, agregó Trump en el tuit de ayer en relación a su opinión respecto a que el presupuesto no soluciona el problema de los 800 mil dreamers protegidos de la deportación por una ley que intenta anular.

Much can be done with the $1.6 Billion given to building and fixing the border wall. It is just a down payment. Work will start immediately. The rest of the money will come – and remember DACA, the Democrats abandoned you (but we will not)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018