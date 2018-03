Evo dice que los chilenos "se sienten derrotados" antes de viajar otra vez a La Haya

Este domingo antes del mediodía el presidente boliviano Evo Morales llegó a Rotterdam, con el objetivo de estar presente este lunes 26 de marzo cuando los abogados de Bolivia defiendan su postura en la sala de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. A pesar de que intentó ser discreto al bajar del avión, al embarcar el sábado concedió una entrevista en la que se refería al proceso. Fue ahí donde dijo que los chilenos "se sienten derrotados".

Fue el medio boliviano El Deber de Cochabamba que concretó una entrevista con el mandatario andino. Evo Morales partió diciendo que se sentía confiado en los argumentos andinos y aunque sostuvo que no quería referirse al resultado de los alegatos, precisó que sentía que los chilenos no estaban tranquilos.

"No quiero estimar ni calcular cuáles serán las resoluciones del fallo. Una parte de los chilenos dicen que hay que dar mar con soberanía. Otras voces dicen mar por tierra, es como canje territorial. Son opiniones, y respetamos, no quiero adelantarme, pero lo que sí percibo de manera general es que se sienten derrotados. La corte no puede fallar diciéndonos que demos territorio con soberanía, pero cualquier negociación con Chile debe tener metas y objetivos. ¿De qué serviría cualquier fallo si no hay resultados?", dijo el presidente de Bolivia.

Negociación

Por otra parte, puntualizó que él está abierto a negociar y que Bolivia tiene disposición a entregar algo a cambio si es que Chile decide ofrecer algún territorio soberano al mar.

"Tenemos propuestas de negociación, pero primero queremos saber el tiempo que tomará esa negociación, qué representantes intervendrán y tiene que haber un garante", indicó Morales.

Agregó que "en una de las primeras intervenciones de Sebastián Piñera en su primera gestión, creo que era en la Cumbre de Estados latinoamericanos y caribeños con Europa, dijo que Chile no podía dar soberanía, excepto por razones económicas.

No sé si se refería al gas, entiendo. Yo solo dije que como países vecinos, para siempre, es decir, eternamente, seremos vecinos. Entonces ¿por qué no compartir lo poco que tenemos?".

Cabe mencionar que este lunes Bolivia tendrá derecho a la dúplica oral, la que comienza a las 05:00 de Chile.