¿Nieve naranja en Rusia? El curioso fenómeno que se dio en Sochi

Los fanáticos de los deportes sobre nieve en Rusia quedaron perplejos luego de encontrarse con el típico manto blanco de Sochi de color naranja.

El drástico cambio fue causado por una tormenta de arena que se desplazó desde el desierto del Sahara en el Norte del África y se abrió paso a través de Grecia hasta las frías tierras lideradas por Vladimir Putin.

