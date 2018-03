¿Cuál será el futuro de Puigdemont luego del arresto en Alemania?

El prófugo ex líder catalán Carles Puigdemont fue arrestado el domingo por la policía alemana cuando intentaba ingresar desde Dinamarca, en cumplimiento con la euroorden internacional de detención contra el ex presidente cursada por la justicia española el viernes.

La detención se produjo en una gasolinera entre las localidades de Schuby y Jagel cuando se desplazaba en auto hacia Hamburgo, desde donde tomaría rumbo a su residencia de Waterloo en Bélgica tras un viaje a Finlandia.

El ex mandatario regional está en situación de “arresto provisional” y su caso está siendo llevado por la fiscalía de la ciudad de Schleswigen.

Ahora las autoridades alemanas deberán iniciar un proceso judicial para determinar si extraditar o no al ex presidente de Cataluña.

Un juez preguntará a Puigdemont si quiere volver a España. Si la respuesta es afirmativa será extraditado en un plazo de diez días, si es negativa la justicia alemana tendrá un plazo máximo de 60 días (prorrogables hasta 90 días) para escuchar los motivos por los que se rehusa a volver y decretar el fallo, de acuerdo con el medio español El País.

Desde ya el futuro del ex mandatario no tiene buena cara, ya que la tipificación del delito de rebelión en Alemania es muy similar a la que posee la legislación española, a diferencia con Bélgica donde tal figura legal no existe, lo que facilitaría la aprobación de la extradición.

Viaje fallido

Los servicios de inteligencia españoles siguieron en todo momento el viaje de Puigdemont, desde que salió de Bélgica el viernes rumbo a Finlandia para tener contacto con diputados locales y dar una conferencia en la universidad de Helsinki.

El ex presidente catalán había permanecido en Bélgica desde que escapó de España después de un fallido intento por parte de su gobierno regional por declarar la independencia de Cataluña en octubre pasado.

Durante la jornada del domingo se han realizado multitudinarias protestas en el centro de Barcelona, capital de Cataluña, pidiendo la libertad de Puigdemont y los otros políticos independentistas encarcelados.