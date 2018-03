Alegatos en La Haya:"Chile ha tergiversado los hechos y pido a los jueces tener cuidado con esas aseveraciones"

Payam Akhavan el jurista iraní inició la presentación de alegatos de Bolivia. "Históricamente Chile estuvo dispuesta a negociar la salida propia de Bolivia al mar"

“1910, Chile dijo estar dispuesta a hacer todo lo posible para que Bolivia tenga acceso soberano al mar”. Chile declaró en 1920 que estaban dispuestos a ceder el norte de Arica para que Bolivia tenga un acceso al mar. Esto dependía del plebiscito que se debía realizar en Tacna y Arica.

El presidente boliviano, @evoespueblo esta presente en la tercera jornada de alegatos contra Chile

En 1921, Chile dijo ante la Liga de las Naciones, que negociaría con Bolivia para darle una salida soberana al mar, en 1923 reiteró esa voluntad y ofreció un puerto a Bolivia, recuerda el abogado Akhavan.

Akhavan señala que la abogada de la parte chilena Kate Parlett tergiversó la presentación boliviana al decir que Bolivia decidió renunciar a su aspiración marítima y eso está claro en su demanda.

El abogado de la parte boliviana recuerda que la demanda marítima fue parte vital de la relación diplomática entre Bolivia y Chile "esta práctica histórica es innegable". Chile se ofreció a dar una salida al océano Pacífico a Bolivia, pero al final renegó de sus compromisos", dice Akhavan. “Bolivia dejó clara su protesta por la restauración de su cualidad marítima, nunca lo dejó de lado.

Cuando Chile empezó a diluir sus compromisos ya habían existido varias negociaciones", dice Akhavan. "Chile no tenía derecho de privar a Bolivia de privar de sus expectativas legítimas", agrega.

Akhavan: "Chile estuvo históricamente dispuesto a negociar la salida de Bolivia al mar"

Chile ha tergiversado los hechos y pido a los jueces tener cuidado con esas aseveraciones.

“Reintegración marítima siguió siendo importante a partir de 1904, en distintos escenarios y momentos” .

En 1998 Bolivia declaró ante Naciones Unidas, en su asamblea general, y en términos idénticos a su actual posición: que el tratado de 1904 no resolvía la naturaleza mediterránea a de nuestro país, recuerda Payan Akhavan

Ahora el abogado iraní responde a Jean-Marc Thouvenin, abogado de Chile, y señala que este obvió el caso del juicio de las pruebas atómicas en contra de Francia y que se refiere a las declaraciones de la Corte. "Bolivia pide a los jueces el mismo trato judicial que se dio en este caso", señala Akhavan.

El abogado que representa a Bolivia recuerda que la doctrina estoppel, referida a los actos unilaterales de los Estados, señala que no es requisito que una de las partes se sienta vinculada para que sea aplicada.

Payam Akhavan: “Los hechos no se disputan, en su mayoría se contienen en los mismos anexos y demuestran el surgimiento y la cristalización de un pacto histórico consistente de que Bolivia debía contar con una salida al mar y que se le restaurará la misma"

"Bolivia dejó en claro que en ningún momento renunció a una salida soberana al mar, a la luz de este patrón de tergiversaciones por parte del equipo jurídico chileno, invitamos a la Corte a que traten con gran cautela estas declaraciones”

"Las palabras importan y las palabras de Chile hablan de la transferencia de un puerto para Bolivia.

"Esto naturalmente es absurdo y saca la cuestión de contexto, la práctica que rige las relaciones de Bolivia y Chile es particular, por no decir única. ¿Cuántos países han negociado sobre una salida al mar por más de un siglo?". "La reivindicación muy específica de Bolivia, no abre una caja de pandora"

“los letrados de Chile han presentado versiones apocalípticas, de que, si el fallo es a favor de Bolivia, veríamos el fin de las relaciones diplomáticas” Payam Akhavan

Para Chile su teoría es que como buen vecino escucha a Bolivia pero sin que esto le obligue a ceder. "Es decir palabras vacías mientras se toma una taza de té", dijo.