Amy Sander vuelve a usar la OEA como caballo de batalla de Bolivia ante La Haya

La abogada Sander recordó todas las veces que José Miguel Insulza habló a favor de la demanda marítima boliviana y que dijo que debería encontrarse una solución en algún momento.

En el 2006 el señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA y antiguo ministro de Asuntos Exteriores de #Chile, declaró: que la OEA considera desde hace tiempo, la reintegración marítima, como de interés de todo el continente" señala Amy Sander#MarParaLosPueblos pic.twitter.com/YzSwOGlXfy — Bolivia TV Oficial (@Canal_BoliviaTV) March 26, 2018

Sander recuerda que el tema de la demanda marítima se mantuvo en la agenda de la OEA hasta 2013, cuando hubo un replanteamiento y no quedó en el olvido, como afirma la OEA.

"Chile pretende decir que puede ser un Estado miembro de la OEA en el que puede redactar una resolución, aceptarla, y no obstante no acatarla y no cumplirla. Bolivia afirma que esto simplemente no puede hacerse", dice Sander para cerrar su participación.