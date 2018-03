"Yo casi perdí mi pierna": crudos testimonios de jóvenes gravemente lesionadas tras estampida en concierto de K-pop

El sábado el Movistar Arena se llenó de de fanáticas y fanáticos del K-Pop y jóvenes acamparon desde la madrugada para el Music Bank Chile 2018. Lamentablemente la jornada tuvo un amargo desenlace para quienes compraron la entrada VIP a $172500.

A los cerca de 1500 participantes de esa área se les ofreció una fiesta previa al show llamada Music Band Fan, ahí fue cuando la decepción comenzó a nublar la noche. Al terminar la fiesta y al momento del ingreso, se desarmó la fila que era respetada por los asistentes por falta de espacio. Ahí fue cuando, según testigos, se generó una avalancha humana que dejó a dos heridas de gravedad y un número desconocido de lesionados.

"Un par de días antes apareció esta fiesta que dijeron que era voluntaria. Nunca fue voluntaria, a mí obligaron a estar ahí. Habíamos 1500 personas y 30 sillas. El espacio estaba hecho con suerte para 500 personas", dice Madeline Calderón, vocera de la agrupación "Demanda VIP Music Bank", que tomarán acciones ante el Sernac.

La segunda estampida, dice Madeline, ocurrió cuando por la fuerza se abrió el portón que iba hacia el escenario. "Había gente que se afirmaba de mí, que me decía "no me sueltes porque me voy a morir", dice la joven.

Dramático giro

La productora responsable, T4F + Bizarro hasta ayer mantenía la postura de que el accidente se trataba de casos aislados y que sólo un grupo de asistentes había corrido.

Sin embargo y tras conocerse la denuncia de varias jóvenes heridas con esguinces y policontusiones, y dos jóvenes internadas, una por la fractura de su clavícula y otra por lesiones graves en su pierna, la empresa no pudo quedarse callada.

"Luego de que saliera la noticia anoche en Chilevisión, las niñas mas afectadas fueron contactadas hoy, y al menos a una de mis amigas le pagaran la operación en la Clínica Santa María", dice a Publimetro Javiera Byun, asistente de la fatídica noche.

Extranjeros ignorados

A pesar del gesto, la vocera de la demanda manifiesta que las medidas son insuficientes, sobre todo porque los daños no serán pagados a personas fuera del país.

"Las que iban en a ambulancia eran seis, pero hay más personas con lesiones graves fuera de Chile, habían muchas argentinas, coreanos, colombianos heridos, un niño peruano no fue atendido porque no tenía seguro, una niña de brasil terminó con la cara ensangrentada después de la avalancha, de ella no se van a hacer cargo. Ayudar a dos niñas es una raya en el agua", insistió Calderón.

"Me da lata porque había una mamá y nadie le daba respuesta sobre el estado de salud de su hija. Ahí uno de los guardias le dijo "Señora y qué espera, si a este concierto vinieron puros animales", relató la joven que se ha encargado de reunir testimonios de todas partes del país.

"Yo casi perdí mi pierna, porque los inteligentes se les ocurrió poner esas vallas y entre tantos empujones mi pierna quedó enredada ahí y la gente.caía sobre mi pierna. La saqué barata, porque puedo caminar, pero ya llevo dos días con una herida que no puedo hacer cicatrizar y de verdad ya tengo miedo que empeore", dice Bárbara Pérez a través de facebook, otra de las asistentes.

Para remediar el hecho la demanda pedirá que la productora se haga cargo de los gastos médicos y que se reembolsen las entradas de las personas que no tienen lesiones físicas, debido al daño moral sufrido.