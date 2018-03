Ex canciller Heraldo Muñoz dispara contra el sentimentalismo boliviano:"Esta Corte no es para citar ni a poetas ni a políticos"

Este lunes comenzó la segunda ronda de alegatos orales de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en el marco del juicio contra Chile. En la última intervención del equipo jurídico boliviano ante el tribunal de La Haya, seis abogados, junto al coagente Sacha Llorenti y el agente Eduardo Rodríguez-Veltzé, reforzaron los argumentos que defienden la obligación de Chile de negociar una salida soberana al océano Pacífico.

En declaraciones del ex canciller chileno establece que "Uno de los fundamentos del derecho internacional es el respeto de los tratados". "La Corte no es para citar a poetas ni políticos". "Esta es una Corte de derecho. No es para citar a poetas, no es para citar a políticos; es para citar precedentes de corte legal". enfatiza Heraldo Muñoz.

Cuando fue pregunta por si lo emotivo de los alegatos de hoy puede "tocar a las jueces", Muñoz planteó que espera que los argumentos emocionales no sean tomados en cuenta por lo jueces de La Haya. "Creo que se guían por criterios jurídicos" indicó.

Estas afirmaciones surgen como contestación a las palabras del co agente boliviano, que en su exposición, la más sentimental de toda la jornada, diciendo“El mar está en nuestras almas. Bolivia es la suma de diversas identidades (…). También tiene una identidad cercenada, una identidad ligada al mar”.