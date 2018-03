La tormenta no amaina: la actriz porno Stormy Daniels denunció amenazas de parte de Trump

Este ha sido un comienzo de semana difícil para el mandatario estadounidense. Stormy Daniels, la actriz que asegura haber mantenido una relación clandestina con Donald Trump, volvió a hacer noticia luego de nuevas revelaciones.

Recordemos que la mujer ha dado que hablar luego de revelar una presunta relación de carácter sexual con el rubio cuando él ya estaba casado con Melania, de hecho mientras estaba embarazada de su hijo Barron.

Según Stormy, cuando le preguntó por el estado de su esposa, “él lo minimizó y dijo: ‘Oh, sí, sí, ¿sabes? No te preocupes por eso. Nosotros tenemos cuartos separados’”.

“Le dije que se quitara los pantalones. Cuando lo hizo, se convirtió en una persona totalmente diferente, dejó de hablar de sí mismo, me empezó a preguntar cosas y yo también le hice preguntas. Me dijo cosas como: ‘Wow, eres especial. Me recuerdas a mi hija. Eres inteligente, hermosa y una mujer para tener en cuenta. Me gustas’”, son parte de las declaraciones que dio la artista al programa "60 minutes".

Pero eso no fue todo, en la instancia aseguró que ambos tuvieron sexo sin protección en 2006 y denunció que cuando intentó vender la historia, fue amenazada, esta vez en un estacionamiento por parte de un desconocido quien le habría dicho "Deja a Trump solo. Olvídate de la historia".

La actriz aclaró que no fue una víctima del magnate, pues pensó que haría negocios con él, pues en aquella época se dedicaba a dirigir su reality show.

Poco ante de las elecciones presidenciales, Daniels se sintió tentada a publicar la historia. Fue ahí cuando el abogado de Trump le ofreció un pacto de silencio a cambio de un acuerdo de confidencialidad, por el que recibió 130 mil dólares, dinero que el mismo abogado de Trump admitió haber pagado de su propio bolsillo.

Según la actriz, aceptó el trato para no dañar su imagen. Ahora su próximo objetivo será declarar nulo el documento, pues sostiene que Trump nunca lo firmó.

Pese a ello, desde la Casa Blanca se han empeñado en desmentir esta situación, insistiendo en que las afirmaciones de la actriz son falsas pues no tiene evidencia alguna. Por esta razón, el abogado de Trump le envió una “carta de cese” a Daniels, para que se retracte de lo que dijo.

Incluso, este lunes por la mañana Trump tuiteó que hay “demasiadas noticias falsas”, pero no está claro si se refería a Daniels.

Por su parte, el defensor de Stormy, Michael Avenatti, hizo sus declaraciones durante el programa "Today Show", donde defendió a su clienta asegurando que no miente y que el dinero recibido a cambio de su silencio es la mayor prueba. “Mi clienta puede describir los genitales de Trump”, fueron parte de las declaraciones del abogado.

Mientras tanto, Melania permanece en Florida alejada momentáneamente del foco mediático. Su última aparición en redes sociales fue el pasado 23 de marzo, mientras que durante esta semana no ha tenido actividades públicas.