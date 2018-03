Los puntos de defensa que debiera tratar Bolivia en los alegatos orales de este lunes

La primera ronda de alegatos orales concluyó este viernes y los equipos de Bolivia y Chile se alistan para encarar la segunda ronda de la próxima semana. En medio de este escenario, conversamos con el economista y diplomático boliviano, Andrés Guzmán Escobari, quién nos señaló su postura acerca de la defensa chilena y cómo debe responder ahora Bolivia el próximo lunes, cuando se vuelvan a ver las caras

1- ¿Cuál es el balance que hace de los alegatos orales en la defensa chilena?

Extrañamente, Chile decidió insistir en la vigencia del Tratado de1904 muy a pesar de que la Corte estableció que dicho Tratado no tiene nada que ver con la demanda boliviana en la fase preliminar. Lo cual, me parece no hará más que llevar a Chile a una nueva derrota.

Por otra parte me sorprendió que los argumentos chilenos se enfocaran más en la forma que en el fondo. Pues alegaron que la defensa boliviana cambió de posición en el transcurso del proceso y que los argumentos de Bolivia se basan solo en sentimientos y no en elementos jurídicos. No obstante, con esas alegaciones, la defensa chilena no logró refutar la tesis boliviana.

Respecto al fondo solo dijeron que los acuerdos que Bolivia presentó como prueba no son vinculantes para Chile por ser parte de una negociación inconclusa. Sin embargo, no desvirtuaron las otras manifestaciones mediante las cuales, según Bolivia, Chile adquirió la obligación de negociar. Me refiero a los actos unilaterales y práctica diplomática.

2- ¿Qué le pareció la parte jurídica y el tono con el que expusieron los juristas?

La parte jurídica, como digo, no fue lo suficientemente convincente. En cuanto al tono, los abogados chilenos apelaron a las ironías para convencer a los jueces, como por ejemplo decir que “Bolivia cedió su territorio a secas”, “lo que Bolivia busca es un regalo” y “la frustración de uno no hace la obligación del otro”. Muy por el contrario, en las intervenciones de los representantes de Bolivia no advertí el uso de ironías.

3- ¿Cuál es la lectura que tiene un boliviano del rol de Evo Morales? ¿Crees que su intervención en el primer día perjudicó la causa boliviana?

Creo que se alejó de la línea que ha seguido la defensa boliviana y eso naturalmente que no contribuye. Sin embargo, veremos si tiene alguna incidencia en el resultado del proceso pues de lo que estamos hablando es de una obligación pendiente que se generó a lo largo de más de un siglo…

4- En base a los argumentos que presentó Chile, cuáles son los puntos en los que debiera poner acento la defensa boliviana el próximo lunes?

–En que los acuerdos firmados efectivamente no concretaron una obligación para que Chile ceda territorios, pero sí concretaron una obligación de negociar un acuerdo que le dé a Bolivia una salida soberana al mar.

-Que la demanda boliviana no impugna el Tratado de 1904 como ya lo reconoció la Corte en la etapa preliminar.

-Que la Corte no puede haber admitido y reconocido su competencia sobre una demanda fundada solo en sentimientos.

–Y que Bolivia no cambió sus argumentos, pero sí los reforzó con más pruebas.