Todos contra Putin: 17 países se unen para la mayor expulsión de diplomáticos rusos de la historia

En una notable muestra de solidaridad se ha transformado la histórica ola de expulsiones de diplomáticos rusos en distintas partes del mundo.

Todo esto luego de que un ex espía llamado Sergueï Skripal fuera encontrado inconsciente y en estado crítico junto a su hija, tirados en un parque ubicado en Salisbury, Londres.

Si bien Rusia culpó a Gran Bretaña, desde la capital inglesa afirman que se utilizó un agente nervioso y de uso militar para envenenarlos. Por esta razón la balanza está cargada en contra del gobierno de Putin, a quienes señalan como los responsables en el marco de la que habría sido una "venganza".

A raíz de esta situación Donald Trump anunció el despido de 60 funcionarios rusos, quienes tienen una semana para abandonar el país del norte.

Entre ellos, 12 pertenecen a la delegación rusa ante la ONU. Según señaló en un comunicado la Casa Blanca, todos eran “agentes de inteligencia” que “abusaron de su privilegio de residencia en EEUU” al efectuar “actividades de espionaje”. También se decretó el cierre del Consulado ruso en Seattle "debido a su proximidad con las bases submarinas y Boeing”.

Solo diez días luego de encontrar al moribundo ex espía con su hija, Reino Unido fue pionero con esta medida al expulsar a 23 diplomáticos de sus sedes. Ahora, otros 17 países adoptaron medidas similares.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció esta tarde que “de forma concertada, 14 países de la Unión Europea decidieron expulsar diplomáticos rusos”.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.

— Donald Tusk (@eucopresident) March 26, 2018