Ministro del Trabajo ofrece bonos especiales para las mujeres que "retrasen su jubilación"

Nicolás Monckeberg, ministro del trabajo, no se anda por las ramas. En el marco del Foro empresarial "Mejores pensiones para Chile" aseguró que la misión que le ha encomendado el presidente Piñera es mejorar este vital rubro de la familia.

"Lo primero, el gobierno quiere mejorarle la pensión a los chilenos, muy especialmente a la clase media y a la mujeres. Hoy hay más más de 600 mil chilenos, sobreviven con una pensión básica solidaria que apenas excede los 100 mil pesos y es fundamental empezar a cambiar. Nuestra propuesta es un aumento de 40 %, que irá a fortalecer a los más vulnerables y a la clase media. Además, implementaremos un complemento de las pensiones para las mujeres".

Agregó el funcionario Y finalmente, vamos a promover un aumento de la cotización cargo al empleador de 4 puntos, para las pensiones futuras. Hoy día muchas personas, o no cotizan o sub cotizan y eso inciden directamente en sus pensiones.

El secretario de estado destacó que el Gobierno propone cuatro puntos claves para modificar la reforma de pensiones y que la creación de buenos empleos es la base para mejores pensiones, así como eso se sustenta con una economía que incentive el ahorro. "Los principios o ejes de esta propuesta son: primero, el mejoramiento significativo al sistema de pensiones; segundo, el ahorro previsional le pertenece a los trabajadores; tercero, los trabajadores tienen derecho a decidir quién administra sus fondos y cuarto, nuestra propuesta es solidaria con los pensionados más pobres".

Sobre la participación de los bancos en los fondos provisionales, el ministro aseguró con cautela que él es partidario de la transparencia y que no haya conflicto de intereses, como evidentemente existe con los bancos. "Queremos incentivar a aquellas personas que, de manera voluntaria, quieran alargar su vida laboral, tengan incentivos directos para hacerlo. Y con preferencia las mujeres, porque se les castigado por el trabajo en casa. La base de las buenas pensiones es el empleo. No hay buenas pensiones sin buen empleo. Crear buenos empleos es el punto de partida y factor clave que no debemos olvidar".