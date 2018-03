Presidenta de la FEUC renuncia cuatro meses después de ser electa

A través de un comunicado, la Federación de Estudiante de la Universidad Católica (FEUC) anunció que la presidenta Josefina Canales renunció a su cargo. La razón, una depresión generada por "las presiones que conlleva la representación estudiantil y la exposición que tuvo que sobrellevar durante los últimos meses".

La situación se habría vuelto "insostenible" en las últimas semanas lo que provocó la salida de Canales tras ser elegida en noviembre del 2017.

Josefina Canales aseguró en un comunicado que “mi cuerpo y mi mente no pueden más. Necesito tomar distancia. Me consumió una enfermedad que quizás algunos de ustedes han sufrido". La representante del NAU! confirmó que "me sobrevino una depresión tan grande que definitivamente no puedo seguir con las exigencias propias del cargo".

El lugar de la estudiante de párvulo, lo tomará el primer vicepresidente de la Federación y estudiante de Ingeniería Civil, Francisco Morales. La FEUC aseguró que mantendrá el lineamiento de la renunciada presidenta.

"Las luchas que nos llevaron hasta acá siguen vigentes mientras sigan existiendo injusticias dentro del país, mientras sigamos en una universidad que cierra sus puertas a la diversidad y vivamos en un país donde la educación es regulada por el mercado seguiremos luchando, y no descansaremos ni un solo momento."

Finalmente, la Federación confirmó que continuará con la vocería de la CONFECH.