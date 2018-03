Agente chileno sentencia: "Bolivia no está encarcelada por Chile"

El agente chileno ante La Haya, Claudia Grossman, concluye los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia. Califica el caso como de "hipérbole" y recordó que ha sido Bolivia quien llevó a Chile a La Haya.

Grossman reconoce que el objetivo final de Bolivia en esta demanda no cambió, aunque sus argumentos sí.

La causa de Bolivia ha ido cambiando a lo largo de este procedimiento judicial pero su demanda es la misma: que la Corte falle que Chile está obligado a negociar y así obtenga, a través de la negociación, acceso soberano al mar, asegura el agente Grossman.

Grossman dice que Bolivia quiere territorio chileno en el que viven miles de personas, entre ellas indígenas. Para ello muestra un mapa de la frontera común.

Bolivia ha presentado erróneamente los hechos aludiendo a que cualquier cosa que Chile haya dicho o hecho crea una obligación de negociar acceso soberano al mar", agregó el experto Claudio Grossman.

Agente Claudio Grossman: "Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión…Chile🇨🇱 rechaza categóricamente estas falsas caracterizaciones" #ChileEnLaHaya

Claudio Grossman cierra los alegatos de Chile: "Chile está perplejo y los países de América estarían desconcertados si es que se presume que hay obligación en las resoluciones de la ONU. "Chile respeta los tratados en vigor", dice Grossman y vuelve a recordar que desde 1989, la OEA nunca más dijo que la demanda marítima boliviana es de interés hemisférico,La Asamblea General de la OEA se ha mantenido en silencio sobre esta cuestión desde 1989, reitera.

Y agrega que "Bolivia sabe que no tiene apoyo".

"Bolivia es un vecino crucial, por su tamaño e importancia. Es un cuarto más grande que Chile, tiene acceso al Pacífico por Chile y Perú y al Atlántico por otros países vecinos", dice Grossman. El agente de Chile ante La Haya dice que Bolivia tiene una tasa de crecimiento del PIB más elevado entre los países latinoamericanos", agrega el agente chileno, y agrega que "culpa a otros" de las dificultades al interior del país. Bolivia dice que Chile tiene la llave para su desarrollo. Chile no tiene la llave", señala Grossman.

En el último decenio Chile ha invertido más de 150 millones de dólares para facilitar libre tránsito de Bolivia en los puertos, basados en el Tratado de 1904, agrega Grossman.

No se puede hablar de asfixia. Bolivia sigue con sus competencias aduaneras en los puertos chilenos y agrega que "no hay muro entre Chile y Bolivia, no hay muro entre Bolivia y el Océano Pacífico y Bolivia con sus vecinos. Bolivia no está encarcelada, al menos no por Chile", dice el agente Grossman.

"Estamos ante una Corte de Justicia que ha repetido una y otra vez que respeta el derecho internacional. Chile nunca ha estado obligada a negociar con Bolivia y espera que se falle respetando el derecho internacional en esta causa, que en el fondo pone en riesgo la soberanía", dice Grossman.

"La República de Chile pide respetuosamente a la Corte que desestime todas las demandas del Estado Plurinacional de Bolivia", cerró el agente Grossman.