Alegatos en La Haya: Presidente Piñera advierte que territorio chileno no se toca

Quiero valorar y apreciar a la delegación chilena por la claridad y firmeza de la defensa de la posición chilena que se ha basado en la defensa del derecho internacional.

Chile ganó la Guerra del Pacífico gracias al heroismo de los soldados y el pueblo chileno, no fue provocada por Chile, como pretende hacer creer Bolivia y no permitiremos que Bolivia distorsione la historia.

AHORA – El Presidente @sebastianpinera comparte sus impresiones sobre la última jornada de alegatos de #ChileEnLaHa… https://t.co/6AHXyXH1ie — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) March 28, 2018

Chile va a seguir siendo un país amante de la paz y de la buena vecindad, por eso firmaron un tratado de paz y amistad que fijó los limites a perpetuidad de ambas naciones y fijó los derechos y obligaciones de ambos países, y le otorgó un acceso al mar a Bolivia.

El tratado se encuentra vigente y debe ser cumplido por los países firmantes y en consecuencia no existen temas limítrofes pendientes y en este juicio no está pendiente ni el mar, ni la soberanía n i el territorio de nuestro país, esto fue ratificado por La Haya por la sentencia del año 2015.

Estamos ante una cCorte de derecho y por eso Chile ha realizado un riguroso examen de los hechos y del derecho, demostrando con meridiana claridad que la demanda boliviana se basa en documentos aspiracionales y de ahí construir una supuesta negociación por parte de Chile que no existe y no tiene sustento jurídico.

"Bolivia debe aprender a no confundir aspiraciones con derecho": A lo largo de estos alegatos no logró probar ninguno de los tres puntos para validar su pretensión, no probó que Chile tenga una obligación vinculante de negociar, que Chile violó su obligación de negociar y que esa obligación siga existiendo".

Chile ha sido un buen vecino con todos y también con Bolivia y Chile ha ido mucho más de las obligaciones del Tratado de 1904, importantes beneficios tributarios, aduaneros en los puertos de Arica y Antofagasta. No existe en el mundo un trato más preferencial que el que Chile otorga a Bolivia y más favorable a sus propios ciudadanos.

Basado en los hechos históricos, el derecho internacional y el Tratado de 1904 no existen temas limítrofes pendientes. Chile está unido en esta causa porque es justa, tenemos la historia, la razón y el derecho de nuestra parte. Este presidente, al igual que mis predecesores, defenderá con firmeza y convicción, nuestro territorio, mar, integridad y soberanía y hará cumplir el tratado de 1904, sentenció el presidente.