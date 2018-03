El show del Ejército boliviano como cierre de los alegatos orales: escenificará una batalla que nunca existió

En el contexto de la demanda marítima , las autoridades paceñas hicieron gala de varios actos y eventos para reforzar el ambiente especial de la última fase en el litigio con Chile. Al "banderazo", se sumará ahora la teatralización de una peculiar batalla, supuestamente, llevada acabo en la Guerra del Pacífico: el combate de "Canchas Blancas".

"El Ejército de Bolivia revivirá hoy con una escenificación la épica defensa de la batalla de 1879 ocurrida en Canchas Blancas, departamento de Potosí, ante la presencia del presidente, Evo Morales", así anuncian con bombo y platillo el evento, desde el Ministerio de Comunicación y las agencias de noticias bolivianos, luego replicadas por los medios de prensa.

¡Revivamos la historia!

¡Revivamos nuestra victoria en la batalla de #CanchasBlancas! Una de las más importantes de nuestro Ejército en defensa de la Patria. Viajemos en el tiempo y sé parte de este grandioso evento. #HOY 28 de marzo, 12:00 Hrs. por @Canal_BoliviaTV. pic.twitter.com/lWDHSxZMVI — Min. de Comunicación (@mincombolivia) March 28, 2018

En un poblado de Potosí , unos 1.500 militares escenificarán al mediodía, a las 13:00 hora chilena, la histórica victoria frente a los invasores chilenos denominada Batalla de Canchas Blancas, perteneciente a la Guerra del Pacífico (1879-1883) y será transmitido por la Tv boliviana y en la que aseguran que fue la primera victoria boliviana sobre la fuerzas chilenas(1879-1880).

Según sostiene para la Agencia Boliviana de Noticias (ABI), el director de Comunicación Social del Ejército, Yul Bleichner, "es otra actividad importante de apoyo a la demanda marítima, una batalla en la que "el Ejército de Bolivia y el movimiento indígena frenaron y derrotaron la invasión de las fuerzas chilenas a Potosí que contaba con 1.500 hombres" y supone el acto de cierre de la batería de actividades que contempla el gobierno y las FFAA para todo este proceso de los alegatos orales.

Los hechos fueron rescatados en 2017 cuando el diario del coronel Ezequiel Apodaca salió a la luz pública, quien en aquel entonces era el segundo al mando del destacamento dirigido por Morales de los Reyes.

Pero hay serias dudas sobre si realmente esta batalla existió, dado que este combate nunca fue confirmado por la propia historiografía boliviana y no existen registros oficiales de un choque de las características que se hablan. En conversaciones con el profesor de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, sostiene que "Canchas Blancas no existió. La historia que cuenta el gobierno de Bolivia no tiene sentido y tampoco sustento serio".

Y también advierte: "La historia de este combate, que no existió, responde a la situación interna que enfrenta la administración de Evo Morales. Después de un buen comienzo, el gobierno de Morales se ha ido desgastando al punto que en un plebiscito fue rechazada una nueva repostulación. En este escenario, Morales apuesta por el único elemento que une a todos los bolivianos: el tema del mar. El 23 de marzo celebran el día del litoral (se recuerda la batalla en que Chile toma Calama) y tuvo la suerte de que esa fecha coincide con los alegatos en La Haya. Así que simplemente lo que buscan es sacar el mayor provecho comunicacional".