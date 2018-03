Éxodo masivo: los famosos que decidieron cerrar Facebook luego del escándalo de Cambridge Analytica

El 17 de marzo fue un día negro para la red social fundada por Mark Zuckerberg. Según una investigación sacada adelante por The New York Times y medios ingleses, la consultora Cambridge Analytica, contratada por Trump para las elecciones de 2016, manipuló los datos de millones de usuarios en Facebook sin que siquiera se enteraran.

Y es que el escándalo no fue menor. Luego de que se descubriera la filtración de datos pertenecientes a 50 millones de usuarios para fines políticos, la empresa se ha ido a pique, perdiendo más de 40 millones de dólares en solo doce días.

Es por esto que, ejerciendo su rol de enemigo, desde Twitter se alzó un movimiento que toma forma día a día: #DeleteFacebook. Con él, cientos de personas han hecho pública su huída de la red social de Zuckerberg, probablemente para no volver.

Éxodo masivo

Luego de burlarse por Twitter de la red social fundada por Mark Zuckerberg, el director general de SpaceX y de los fabricantes de autos eléctricos Tesla Motors, Elon Musk, borró los perfiles de Facebook de todas sus compañías. Esto ocurrió luego de que un usuario le tuiteara “Elimina la cuenta de Facebook de Space X si eres el jefe”, a lo que Musk respondió haciéndolo en tan solo unos minutos. La cuenta tenía 2,5 millones de seguidores.

What’s Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

En la misma línea, la banda inglesa Massive Attack anunció su salida de la red social por medio de un simple tuit: “A la luz de la continua falta de respeto por parte de FB por su privacidad, su falta de transparencia y su desprecio por la responsabilidad, Massive Attack se retirará temporalmente de FB. Esperamos sinceramente que cambien sus políticas en torno a estos problemas”.

In light of FB’s continued disregard for your privacy, their lack of transparency and disregard for accountability – Massive Attack will be temporarily withdrawing from FB We sincerely hope they change their… https://t.co/DAxMVYSwff — Massive Attack (@MassiveAttackUK) March 21, 2018

El heredero de la revista Playboy, Cooper Hefner, se refirió a la red social como “sexualmente represiva”, por lo que decidió cerrar las cuentas de su compañía uniéndose así al movimiento #DeleteFacebook, sin importarle perder los 25 millones de seguidores que posee su perfil oficial.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE — Cooper Hefner (@cooperhefner) March 28, 2018

También Brian Acton, cofundador de Whatsapp, quien tuiteó el hashtag #DeleteFacebook el pasado 20 de marzo. No confundir, solo desde 2014 su aplicación es propiedad de Zuckerberg.

Algo parecido hizo la cantante Cher, quien también eliminó su cuenta oficial, aludiendo a que cree que “hay cosas más importantes que el dinero”, pues usaba su perfil para vender sus obras de caridad.

2day I did something VERY HARD 4 me.Facebook has helped me with my Charity, &there are amazing young Ppl there.I have a special friend (Lauren)who I Respect & Admire,but today I deleted my Facebook account .

I Love My🇺🇸🙏🏻.

I Believe….There are Things MORE”IMPORTANT”THAN💰💰 — Cher (@cher) March 21, 2018

El actor Will Ferrer, en tanto, prometió eliminar su cuenta durante esta semana, justificando que lo hace por que quedó “muy perturbado al escuchar que se hizo un uso incorrecto de los datos de millones de usuarios”.

Hi Friends,I’m reaching out to let you know that in 72 hours I will be deleting my Facebook account. I am not deleting… Posted by Will Ferrell on Tuesday, March 27, 2018

Por otro lado, Mozilla anunció que dejará de pagar publicidad para el sitio e incluso lanzó una extensión par evitar que Facebook rastree la actividad de los usuarios en el navegador, llamada “Facebook Container”.

Cuando The New York Times le preguntó a Zuckerberg qué pensaba acerca del hashtag, el joven respondió que “No creo que hayamos visto a un número significativo de personas actuar por la campaña, pero, ya sabes, no es bueno. Creo que es una señal clara de que este es un gran problema de confianza para las personas, y lo entiendo”.

Catorce años después de su creación, parece el fin de la red social, ya lo decía Jim Carrey en febrero: cierren Facebook.

“Voy a vender todas mis acciones y a eliminar mi página porque Facebook ha permitido que Rusia interfiera en nuestras elecciones y todavía siguen sin hacer nada para parar esto”, decía el actor un mes antes de que se destapara el polémico Cambridge Analítica.