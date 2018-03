Kim Jong-un anunció estar dispuesto a desnuclearizar la península

Es normal ver que un presidente comienza sus viajes diplomáticos desde el primer día de mandato. Pero como todos saben, Corea del Norte no es normal.

En su primer viaje oficial luego de seis años al mando, Kim Jong-un eligió a su par chino. En histórica se transformó su hermética reunión en Beijing, de la que se saben pocas cosas.

Tal como informó Xinhua News, la visita habría durado de domingo a miércoles, lo que incluyó una reunión entre ambos mandatarios en el Gran Salón del Pueblo y un banquete exclusivo para Kim y su esposa. Incluso, aprovecharon el viaje para ver una presentación de artes escénicas tradicionales durante su estadía.

Pero lo más importante se vivió a puertas cerradas, luego de que Kim afirmara que "la cuestión de la desnuclearización de la península coreana puede resolverse si Corea del Sur y Estados Unidos responden a nuestros esfuerzos con buena voluntad y crean una atmósfera de paz y estabilidad a la vez que toman medidas progresivas y sincronizadas para la consecución de la paz", según informó el portal de noticias local.

"Esta es nuestra postura congruente, estar comprometidos con la desnuclearización de la Península de Corea, en concordancia con la voluntad del otrora presidente Kim Il Sung y el secretario Kim Jong Il", sostuvo.

Para esto, Kim afirmó que quiere reforzar la cooperación estratégica con China.

Por su parte, Xi Jinping expresó su aprecio a los esfuerzos de Corea del Norte por avanzar en materias de distensión y anunció que trabajará para continuar construyendo esta nueva etapa de amistad.

Tan positivo parece el anuncio que el mismo Trump se emocionó y lo expresó vía Twitter: "Ahora hay buenas posibilidades de que Kim Jong Un haga lo correcto para su pueblo y la humanidad. ¡Ansío nuestra reunión!”.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018