Momento histórico: cuando el Twitter se tomó la Corte de la Haya en los alegatos orales

Se trata de un hecho histórico, y es que nunca hasta ahora Twitter había sido mencionada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de forma. Por primera vez en un alegato ante estos jueces salió a la luz esta red social.

Pero todo tenía un objetivo: acusar a Evo Morales cuando utilizó esta plataforma para expresar su opinión personal sobre Antofagasta: La CIJ, en el fallo sobre controversia Perú y Chile, determinó el 27/01/2014 que “al momento de su independencia, Perú y Chile, no eran estados vecinos, porque entre los dos países se encontraba Charcas”, y desde 1825 es Bolivia. Antofagasta fue, es y será territorio boliviano.

"Hoy Bolivia se comunica a través de los tuits de su presidente", fue la frase histórica que dijo el abogado inglés y que defiende la posición chilena, Daniel Bethlehem. En esa línea argumental, el jurista precisó que lo que estaba haciendo el presidente de Bolivia no era precisamente actuar de buena fe, considerando que se presentaba a la CIJ para pedir una negociación pero al mismo tiempo se apropiaba de territorio que actualmente es de la soberanía chilena.

captura

"En estos alegatos iniciales señalamos el tuit presidencial más reciente pero no se lo mostramos. Ahora se lo presentamos en pantalla. Señalé en particular la última oración: Antofagasta era, es y será boliviana". "Señores de la Corte, esto no es ni se corresponde con una expresión de buena fe", dijo el abogado dejando impactados a los jueces con esta prueba en contra de las aspiraciones de Evo Morales.

Fueron en concreto estas declaraciones las que desataron la furia del mandatario boliviano, quien en un récord de tres minutos, no puedo esperar a una declaración de prensa y se dejó llevar por la pasión de la causa marítima en una concatenación de tuits.

"No presenta ningún argumento real. Amedrenta al mundo y pone de nuevo en duda competencia de CIJ, reitera su fijación con Tratado de 1904 y reconoce negociaciones por salida al mar para Bolivia", precisó el mandatario de ese país.

Tras ello publicó otros dos comentarios, todos con la misma intención.

"Confirmamos que Chile luego de atentar contra la integridad de nuestro territorio ahora trata de negar su obligación. Bolivia no pide que se le conceda un deseo, Bolivia exige que se reponga su derecho de salida soberana al mar", declaró el jefe de Estado de ese país.

Como si fuera poco, Morales reiteró sus criticas con un tercer tuit. "Anclado en sus contradicciones, Chile no puede esconder sus repetidos ofrecimientos formales de una salida soberana al Océano Pacífico", precisó.

Al ser consultado sobre este comentario en la Corte, el co agante boliviano, Sacha Llorenti, indicó que le sorprende que en los alegatos de Chile se haya abordado esta materia. "Me sorprende que se le de más importancia a un tuit que a un argumento jurídico", sostuvo uno de los representantes de la parte boliviana.

Por su parte, el ex canciller chileno, Heraldo Muñoz, también esbozó duras declaraciones a través de Twitter. De manera categórica dijo: "Chile no entregará territorio soberano. Punto. Eso ya lo excluyó la Corte en Objeción Preliminar La Haya. Representantes de Chile entregaron sólidos argumentos jurídicos, históricos y respondieron a ofensas políticas como Chile "carcelero". ¡Inaudito" Ignorancia+ victimización".

Chile no entregará territorio soberano. Punto. Eso ya lo excluyo la Corte en Objeción Preliminar #La Haya. Representantes de Chile entregaron sólidos argumentos jurídicos, históricos y respondieron a ofensas políticas como Chile “carcelero”. ¡Inaudito! Ignorancia + victimización. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) March 28, 2018

Caso Bolivia desarmado en #LaHaya. Una demanda en busca de narrativa. Cambiantes teorías, citas q dicen lo contrario, historia parcial. Y piden justicia, en vez de derecho, e ignoran a miles de chilenos q viven y trabajan en territorios a que aspiran. El Tratado 1904 no se toca. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) March 28, 2018

Esta polémica lo que deja patente es el hecho de que las redes sociales están transformando una nueva forma de hacer política que ha sido definido como “la media naranja” de la diplomacia.