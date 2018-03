Nuevo presidente peruano mantiene el veto a Maduro y no lo invitará a la Cumbre de las Américas

El nuevo gobierno de Perú ha decidido mantener la decisión de no invitar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas que se realizará el mes de abril en Lima, dijo el martes un funcionario peruano.

Nada ha cambiado en Venezuela para revisar la decisión tomada por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, dijo a The Associated Press un funcionario de la cancillería peruana con conocimiento del tema que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para declarar.

Horas antes, el presidente Martín Vizcarra había dicho que el asunto de invitar a Maduro a la cita regional "es un tema tan delicado qué hay que dejarlo en mano de los especialistas, y es el ministerio de Relaciones Exteriores quien está tomando las decisiones al respecto y nosotros respaldaremos".

Vizcarra recordó además que los 14 países integrantes del Grupo de Lima habían respaldado la decisión del gobierno de Kuczynski de no invitar a Maduro, y que aquella acción se basó en la Declaración de la Cumbre de Quebec de 2001, que expresa que la alteración del orden democrático de un Estado constituye "un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno" en el proceso de cumbres americanas.

El gobierno de Kuczynski fue la administración latinoamericana más directa en expresar sus objeciones al gobierno de Maduro mientras Venezuela lucha contra la hiperinflación, la escasez de alimentos y de medicamentos, y el creciente éxodo de sus ciudadanos a otras naciones. Kuczynski también había criticado las elecciones presidenciales programadas para mayo.

Maduro ha afirmado que asistirá a la cita pese a no estar invitado.

Vizcarra, un ingeniero de 55 años que era el primer vicepresidente de Perú y asumió el poder hace cuatro días tras la renuncia de Kuczynski por sus vínculos con la firma brasileña Odebrecht, dijo que los preparativos para la Cumbre siguen dentro de la programación establecida. Añadió que, tras convertirse en presidente, recibió la llamada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le confirmó su participación.

La Cumbre de las Américas se realizará en Lima el 13 y 14 de abril y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado su participación, en la que será su primera visita a Latinoamérica como mandatario.