¡Se viene!: Estudiantes y Colegio de profesores convocan a la primera marcha nacional del año

Publimetro Chile Ley de educación superior: TC sepultó artículo clave que prohibía a universidades tener sostenedores con fines de lucro Seis de los 10 magistrados declararon inconstitucional el artículo que prohibe que las universidades tengan sostenedores con fines de lucro.

Ayer los estudiantes y docentes protagonizaron la primera concentración por temas de educación desde que Sebastián Piñera asumió la presidencia. Esto, luego de la decisión del Tribunal Constitucional sobre eliminar el decreto que impedía que universidades tuviesen controladores con fines de lucro.

A raíz de ello, la Confech y la Cones junto al Colegio de profesores convocan a una marcha para el próximo jueves 19 de abril, la primera a nivel nacional en esta materia.

Al respecto, el presidente de la Fech, Alfonso Mohor, afirmó a Publimetro que "aún estamos en preparación de cuál serán las consignas y si se va a sugerir el llamado a paralización o no".

En tanto, en el marco de la primera reunión mensual del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), a la que asistió el ministro de Educación, Gerardo Varela, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, cuestionó la decisión tomada por el TC.

“Si se introduce el factor lucro es imposible que no se esté empujando muy fuertemente a la universidad en ese sentido. Esa incoherencia es sobre la que nosotros nos estamos preguntando y lo que nos preocupa realmente es que se valide un modelo que es ajeno a lo que es el espíritu real de la universidad", afirmó el también director del Cuech.

Lo que no se entiende- continuó el Rector, “es que aparentemente se dice que no habría permiso para lucrar pero sí podrían participar instituciones con fines de lucro". "Yo no sé si eso quiere decir que las instituciones con fines de lucro van a obtener su lucro afuera y se lo van a regalar a las universidades y van a ser una especie de mecenas de las universidades”, agregó.