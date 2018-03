Trump al tanto de reunión de Corea del Norte y China: "Ahora hay una buena posibilidad de que Kim Jong-un haga lo que es correcto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quedó indiferente a la visita del líder norcoreano, Kim Jong Un, a China, y es que el mandatario evidenció a través de Twitter haber estado al tanto de la histórica reunión.

"Recibido el mensaje de anoche de XI JINPING de China que su encuentro con Kim Jong un fue muy bien y que Kim espera con ansias su reunión conmigo", escribió Trump durante la mañana del miércoles.

Sin embargo, reafirmó que "mientras tanto, y lamentablemente, las sanciones y la presión máximas deben mantenerse a toda costa".

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018