Marvia Malik: la primera presentadora de noticias transgénero en Pakistán

Marvia Malik es la primera mujer transgénero en presentar las noticias en un canal de televisión de Pakistán, concretamente de las de la cadena Kohenoor TV. Pese a ser un país conservador, donde el 94% de la población practica la religión musulmana, la cadena no ha dudado en poner al frente de sus noticias a Malik, dando una alta visibilidad a este colectivo.

While Trump bans most transgender from serving in military, a Pakistani news channel, Kohinoor TV, has launched Maavia Malik Queen as the first ever #trangender news anchor in Pakistan!

1st ever transgender newscaster takes on airwaves in Pakistan. Maavia Malik created history for becoming successful model and now broadcast journalist, paving way for about 500K transgender to chose honorable professions in the country of 200 million @KhyberNews247 pic.twitter.com/D9rgOAXAmI

