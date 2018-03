Piñera: "Sabemos que el daño causado a Carabineros es profundo, pero reparable"

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presidió esta mañana la ceremonia oficial de entrega del mando de Carabineros al nuevo general director Hermes Soto.

En el acto, el Mandatario resaltó que la nueva autoridad de la policía uniformada “asume el mando de Carabineros en un momento clave para esta institución”, instancia en la que se refirió a una serie de medidas que se implementarán en el ámbito administrativo y operativo para reformar y modernizar a la institución.

Entre éstas, afirmó que habrá “una profunda modernización administrativa de Carabineros, que incluya auditorías contables externas, y una selección por sistema de alta dirección pública del personal directivo con funciones relativas al área de finanzas”.

A lo anterior añadió “la creación de un comité de auditoría integrado por el general inspector o un prefecto general, de la dirección de presupuesto y del Ministerio del Interior”.

También, en cuanto a lo operativo, se promoverá la “especialización de las funciones policiales en la que Carabineros se concentre preferentemente en los roles de prevención del delito y la PDI en el campo de la investigación de los delitos”.

La postulación a las escuelas matrices, en tanto, se incentivará “de manera permanente a los requerimientos y exigencias de una policía moderna y eficaz”, sostuvo.

Conjuntamente, Piñera informó que se implementará un “Sistema Táctico de Operación Policial (STOP)”, con el objetivo de que Carabineros pueda enfocarse en funciones preventivas y poner en marcha un nuevo “sistema integrado de inteligencia que permita esa acción preventiva y eficaz”.

En su alocución, la primera autoridad del país también se refirió a la crisis que ha vivido la institución este último tiempo, señalando que “hemos visto con mucha tristeza y preocupación como la imagen de esta noble institución se ha visto dañada y opacada por las conductas altamente reprochables y reñidas no solo con la ley, sino con la cultura de Carabineros de Chile”.

Sin embargo, dijo, “sabemos que el daño causado a la imagen de Carabineros es profundo, pero también sabemos que es reparable. Y una de las tareas más significativas que deberá liderar el nuevo general director será precisamente restablecer ese prestigio y esa confianza en la institución y en cada uno de sus efectivos desplegados a lo largo y ancho de Chile, porque yo estoy absolutamente convencido que ustedes se lo merecen", sostuvo.

Cabe consignar que en el acto no estuvo presente el ex general Bruno Villalobos para hacer entrega formal del cargo, como reza la tradición. La institución justificó que no era obligación del antecesor de Hermes Soto, el estar presente.