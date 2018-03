¿Transbank debe ser la única?

Esta semana Transbank y Banco Santander han acaparado las miradas de la opinión pública y las autoridades. Ambas compañías registraron fallas prolongadas en sus servicios, lo que impidió a muchas personas realizar pagos y transferencias, consultar saldos, entre otros servicios. Las sociedades argumentaron que todo se debió a un corte de luz que afectó la zona norte de la capital, alcanzando los centros de datos que permiten la operación normal de sus servicios.

Transbank se comprometió a estimar a fondo los perjuicios ocasionados al comercio adherido. Mientras tanto, adelantó abonos de dinero a parte de los negocios, como forma de compensación por las ventas que no hayan podido generar debido a la caída del servicio. Hoy en día gran parte de los clientes utiliza tarjetas para pagar, por lo que no contar con el sistema en normal funcionamiento puede afectar tremendamente la rentabilidad diaria.

A raíz del tema, algunas voces han planteado la necesidad de que existan más empresas dedicadas a operar pagos con tarjetas. Y es que, actualmente, Transbank es la única compañía capaz de ofrecer el servicio de pago con tarjetas de débito, a través de su marca “Redcompra”.

Recientemente comenzó a operar una segunda alternativa: Multicaja. Sin embargo, esta sólo es capaz de operar tarjetas de crédito Mastercard y algunos plásticos de casas comerciales populares. Respecto al débito, esta empresa ha señalado que ha solicitado a los bancos poder operar, sin embargo, aún no pasa nada.

Pareciera ser que Transbank posee un monopolio sobre el pago con tarjetas de débito, al ser la única empresa capaz de ofrecer este servicio al comercio establecido. Aquello no resulta extraño si se considera que casi todos los bancos del país se asociaron y crearon esta empresa: Banco de Chile, Santander, Itaú, BCI, Bbva, BancoEstado, Scotiabank, Falabella, Bice y otros. Todo indica que esta gran alianza de todos los actores se hizo con un objetivo claro: ser los únicos.

El problema de ser la única empresa en ofrecer algo es que se puede abusar de dicha posición dominante para cobrar excesivos precios. Sin embargo, no existe evidencia de que esto esté ocurriendo con Transbank.

No obstante, lo acontecido esta semana nos revela otro problema: la dependencia. En efecto, si falla Transbank, no se pueden realizar pagos con tarjeta de débito, pues no existe otra opción. Sin ir más allá, no resulta desproporcionado pensar que la normalidad de la actividad económica depende de una sola entidad.

¿Deberían los bancos permitir que otros actores, como Multicaja, puedan ofrecer el servicio de operar pagos realizados con tarjeta de débito? En rigor, los bancos no están obligados a hacerlo. ¿Debería obligárseles? ¿Sería correcto obligar a los bancos a permitir que una empresa acceda a su red? Aquello abre un menudo debate. Para la sociedad, sin duda que se vislumbran importantes beneficios. Para los bancos, el riesgo de perder ganancias exclusivas.

